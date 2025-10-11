Notizie Audaci

Tale e quale show Malgioglio e le provocazioni di Pieraccioni: ‘Vado a Tu sì que vales’, Conti: ‘Ha chiamato Maria’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 11 Ott, 2025 - ore: 04:29 #Cristiano Malgioglio, #Leonardo Pieraccioni, #Tale e quale show, #Tu sì que vales
Malgioglio vs Pieraccioni: siparietto esilarante a Tale quale show

Se continuiamo così me ne vado a Tu sì que vales, mi piace”. Cristiano Malgioglio l’ha ripetuto due volte, e il pubblico di Rai 1 è esploso dalle risate. La puntata di venerdì 10 ottobre di Tale e Quale Show è diventata uno show esilarante grazie al quarto giudice d’eccezione Leonardo Pieraccioni, che ha trasformato la serata in un irresistibile varietà all’improvvisazione.

Al fianco dei giudici fissi – Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio – il regista toscano non ha perso occasione per prendere di mira il paroliere più imprevedibile della tv. Pieraccioni lo ha punzecchiato per tutta la puntata, tra battute pungenti e imitazioni, mentre Carlo Conti, conduttore del talent di Rai 1, faticava a trattenere le risate.

L’ombrello di Malgioglio e la “Maga Magò” di Pieraccioni: il siparietto diventa virale

Cristiano Malgioglio si è presentato in studio con un look scintillante: un ombrello trasparente tempestato di brillantini, che ha immediatamente attirato l’attenzione di Pieraccioni. “Se c’è lui la prossima volta non vengo – ha detto il giudice stanco delle battute – chiedo a Maria De Filippi di prendermi a Tu sì que vales”.

Pieraccioni, pronto alla controreplica, non ha perso il ritmo: “Ma tu devi andare ai Pacchi al posto del cagnolino Gennarino, lì è il tuo posto!”. E vedendo le scarpe di Malgioglio, l’istinto ha preso il sopravvento: si è alzato, ha sollevato la gamba del collega sul bancone della giuria e ha esclamato: “Sembra Maga Magò!”.

La scena ha mandato in visibilio il pubblico e lo stesso Conti, che, guardando in camera, ha alluso scherzosamente a Sanremo: “Qui siamo quasi pronti per l’Ariston!”.

Panariello completa il caos: “Sembra un manicomio senza infermieri”

Giorgio Panariello, maestro di tempi comici e improvvisazioni, non poteva restare a guardare. “Sembra un manicomio senza infermieri”, ha commentato tra le risate generali, avvicinandosi a Malgioglio e versandogli dell’acqua sull’ombrello.
Un gesto goliardico che ha scatenato l’applauso del pubblico e trasformato la giuria in un palcoscenico comico a sé stante.

Malgioglio, tra un finto broncio e un sorriso complice, ha ribadito la minaccia: “Vado da Maria De Filippi a Tu sì que vales!”.

Carlo Conti e la telefonata di Maria De Filippi

Nel gran finale della puntata, Carlo Conti ha aggiunto l’ultimo colpo di scena: “Mi dicono che c’è un’importante telefonata”, ha annunciato con tono serio. Poi, ridendo: “Mi ha contattato Maria De Filippi. Mi ha detto che non solo non ti chiama per Tu sì que vales, ma neanche per Amici!”.

Una battuta che chiude perfettamente il cerchio, visto che lo stesso Malgioglio è giudice del serale di Amici da diverse edizioni, amatissimo dal pubblico Mediaset per il suo spirito ironico e la teatralità esplosiva. La puntata è stata vinta da Pamela Petrarolo che nell’occasione ha imitato Gianna Nannini.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

