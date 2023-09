Spot Esselunga infiamma i social, Selvaggia Lucarelli: ‘Un mulino al contrario con stereotipo’ (VIDEO)

Lo spot lanciato in queste ore dalla Esselunga accende il dibattito del popolo social. “La pesca”: è questo il titolo del nuovo spot pubblicitario lanciato dalla catena di supermercati e trasmesso da lunedì 25 settembre sulle principali reti televisive.

Lo spot ‘La pesca’ di Esselunga evidenza il disagio dei figli di genitori separati

Nella circostanza riflettori accesi sul disagio che vivono i figli separati con la ragazza che prende una pesca al supermercato mentre si trova a fare la spesa con la madre. Al ritorno a casa il suo sguardo si rattrista nel vedere una ragazzina con entrambi i genitori. Più tardi arriva il padre a prenderla e le consegna la pesca facendogli credere che è un dono dell’ex moglie.

L’idea della Esselunga ha trovato generale apprezzamenti con tanti utenti che hanno evidenziato il coraggio nel proporre una problematica comune a tante famiglie italiane. Tra i critici quelli che ritengono che la pubblicità metta in discussione l’istituto del divorzio.

“Un mulino che ruota in senso contrario rispetto alla corrente della famiglia felice, eppure vittima anch’esso di uno stereotipo. Non quello della famiglia felice, questa volta, ma della famiglia infelice. Che non è necessariamente quella in cui i genitori sono separati. Che non è necessariamente quella in cui i bambini sono in trincea con genitori divorziati. Apprezzo lo sforzo pubblicitario nell’affrancarsi dalla melassa delle famiglie perfette, ma forse bisogna affrancarsi anche dallo stereotipo delle separazioni infelici.” – ha scritto Selvaggia Lucarelli su Facebook.

Selvaggia Lucarelli: ‘Bisogna affrancarsi anche dallo stereotipo delle separazioni infelici’

Lo spot è girato nella forma di un cortometraggio cinematografico, una sorta di racconto che veicola il messaggio: “Non c’è una spesa che non sia importante”. “La campagna vuole mettere in luce l’importanza della spesa che non è solo un atto d’acquisto, ma ha un valore simbolico molto più ampio” – ha spiegato Roberto Selva, chief Marketing & Customer Officer di Esselunga.

Il soggetto è ispirato a una spesa vista attraverso gli occhi e il vissuto di una bambina: un gesto, fatto con la semplicità e allo stesso tempo con l’ingegno tipico dei bambini, svelerà, istante dopo istante, una storia densa di tenerezza che arriva al cuore e commuove con delicatezza.

Il film sarà disponibile in televisione, nelle sale cinematografiche e sui canali digitali. Una campagna firmata dall’agenzia creativa di New York Small, girata a Milano dal regista francese Rudi Rosenberg e prodotto da Indiana Production.