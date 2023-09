Stefano De Martino, chi è la nuova fiamma: paparazzato con la 26enne Martina Trivelli

Dopo Belen Rodriguez anche Stefano De Martino ha voltato pagina ed ha iniziato una nuova frequentazione. Il conduttore televisivo è stato sorpreso dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia della nuova fiamma.

Stefano De Martino paparazzato a Milano con la pescarese Martina Trivelli

Si tratta di Martina Trivelli, 26enne di Pescara che lavora nella divisione del beauty brand Filorga ed è seguitissima su Instagram dove pubblica gli scatti dei suoi viaggi in giro per il mondo. Nelle immagini si vedono mentre passeggiano per Milano e nel momento di entrare in auto. Secondo quanto ricostruito dal periodico di Alfonso Signorini l’ex ballerino e la nuova partner hanno trascorso la prima parte della serata in un ristorante vegano prima di trascorrere la notte a casa di Stefano De Martino.

Svolta sentimentale che arriva dopo quella di Belen Rodriguez che si è legata all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni che già conosceva da diversi anni. Di recente la coppia ha trascorso un periodo di relax in un lussuoso resort sulle Dolomiti.