Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si sono incontrati: patto mentre Belen era in vacanza

Prima il segui su Instagram e poi la paparazzata del settimanale Chi. Si sta consolidando l’amicizia tra due papà single che hanno in comune la mamma dei loro figli. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si sono avvicinati dopo che Belen Rodriguez ha chiuso la relazione con il conduttore di Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, prima il follow e poi l’incontro per il bene dei figli

A farli avvicinare l’amore per i figli come si evince anche dagli scatti pubblicati dal periodico diretto da Alfonso Signorini. Negli scatti si vede Antonino Spinalbese sotto casa di Stefano De Martino con la piccola Luna Marie nello stesso periodo in cui Belen era in vacanza. L’ex gieffino è salito ed ha trascorso il pomeriggio con il conduttore televisivo per permettere alla bambina di trascorrere qualche ore con il fratellino, Santiago.

Probabile che i due papà abbiano cercato di far capire con il giusto tatto che qualcosa è cambiato negli ultimi tempi visto che Belen Rodriguez si è legata sentimentalmente all’imprenditore ad Elio Lorenzoni.

Il conduttore televisivo ha apprezzato la discrezione dell’ex gieffino nel periodo in cui era tornato con Belen

Secondo il settimanale Chi i due papà avrebbero stretto un patto per il bene dei figli. L’ex ballerino ha apprezzato anche la discrezione dell’hair stylist nel periodo in cui era tornato con l’argentina. Del resto Antonino Spinalbese riferì al periodico che si augurava che la relazione tra la show girl e Stefano De Martino “durasse per sempre per il bene dei nostri figli”. Chissà come avranno commentato la svolta sentimentale di Belen.