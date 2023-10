Suzanne Somers stroncata dal tumore al seno, fu Chrissy Snow in Tre cuori in affitto

L’attrice Suzanne Somers è stata stroncata da un cancro al seno dopo una ‘battaglia’ durata 23 anni. A comunicare la ferale notizia la famiglia che l’aveva raggiunta a Palm Springs, in California, per festeggiare il 77esimo compleanno il 16 ottobre.

I protagonisti di Tre cuori in affitto

Suzanne Somers è morta alla vigilia del 77esimo compleanno: la famiglia si era riunita per festeggiarla

Come precisato nella nota stampa Alan Hamel, suo figlio Bruce e altri parenti stretti sono stati al suo fianco fino all’ultimo respiro. “Eravamo qui per festeggiare il compleanno, invece celebreranno la sua vita straordinaria e vorranno ringraziare i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata teneramente.” – ha riferito il portavoce di Suzanne Somers che era stata consacrata alla ribalta mondiale con l’interpretazione del ruolo di Chrissy Snow in Tre cuori in affitto.

A luglio Somers aveva raccontato su Instagram della recidiva del cancro al seno. “È tornato’ ti viene un buco allo stomaco. Poi indosso la mia attrezzatura da battaglia e vado in guerra, Questo è un campo di battaglia familiare per me”. Le fu diagnosticato per la prima volta nel 2000 e in precedenza aveva combattuto il cancro della pelle.

Somers ha dovuto affrontare alcune reazioni negative per il suo stile di vita biologico e privo di sostanze chimiche per combattere il cancro. Si è espressa contro l’uso della chemioterapia, in libri e su piattaforme come “The Oprah Winfrey Show”, che ha attirato critiche da parte dell’American Cancer Society. Somers è nata nel 1946 a San Bruno, in California, da padre giardiniere e madre segretaria medica.

A luglio l’annuncio della nuova battaglia con il cancro, le polemiche per la sua posizione sulla chemioterapia

La sua infanzia, avrebbe detto in seguito, è stata tumultuosa. Il papà era un alcolizzato e violento. Si sposò giovane, a 19 anni, con Bruce Somers , dopo essere rimasta incinta di suo figlio Bruce. La coppia ha divorziato tre anni dopo e lei ha iniziato a fare la modella per “The Anniversary Game” per mantenersi. Fu durante questo periodo che incontrò Hamel, che sposò nel 1977. Ha iniziato a recitare alla fine degli anni ’60 esordendo nel film Bullitt di Steve McQueen. Ma i riflettori si sono accesi davvero quando è stata scelta per interpretare la bionda alla guida della Thunderbird bianca nel film di George Lucas del 1973 American Graffiti.

Suzanne Somers

È apparsa in molti programmi televisivi negli anni ’70, tra cui The Rockford Files, Magnum Force e L’uomo da sei milioni di dollari, ma la sua parte più famosa arrivò con Tre cuori in affitto, trasmesso sulla ABC dal 1977 al 1984, anche se la sua partecipazione terminò nel 1981. Era la bionda svampita al fianco di John Ritter e Joyce DeWitt. “Crearla è stato in realtà intellettuale” – ha detto a CBS News nel 2020. “Come faccio a renderla simpatica e adorabile… le bionde stupide sono fastidiose. Le ho dato un codice morale. L’ho immaginato è stata l’infanzia che avrei voluto avere.”

Da American Graffiti alla svolta con Tre cuori in affitto, la richiesta di aumento e il licenziamento

Nel 1980, dopo quattro stagioni, disse di aver chiesto un aumento da 30.000 dollari a episodio a 150.000 che descrisse come paragonabile a quanto veniva pagato Ritter ma le fu risposto ‘Chi pensi di essere’. Il suo personaggio è stato sostituito da due diversi coinquilini per i restanti anni in cui la serie è andata in onda.