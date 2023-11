Tale e quale show, Cristiano Malgioglio a Ginevra: ‘Voglio far da paciere con Elettra’, la reazione

Per Loretta Goggi e il direttore d’orchestra Pinuccio Pirazzoli è stata la rivelazione di Tale e quale show.

Ginevra Lamborghini ha incassato i 5 punti bonus dal giudice del talent e dal musicista ed ha chiuso al quinto posto l’edizione 2023 del talent dopo aver centrato il secondo posto in puntata con l’imitazione di Malika Ayane.

Ginevra Lamborghini promossa da Loretta Goggi e Pinuccio Pirazzoli, 2ª in puntata con l’imitazione di Malika Ayane

Ad assistere alla sua performance anche il papà, Tonino Lamborghini, con l’influencer che ha decisamente voltato pagina dopo la parentesi del Grande Fratello dove fu squalificata per il caso Marco Bellavia. A Tale e quale show ha potuto mettere in mostra le sue doti artistiche lontano da dinamiche, gossip e presunti flirt. Resta una ‘ferita’ aperta come ricordato da Cristiano Malgioglio nel corso della finale del 3 novembre: il rapporto con la sorella, Elettra Lamborghini.

Il paroliere si è proposto di far da piacere lanciando un appello alla cantante amica. “Loro due, come si sa, non vanno d’accordo. A me piace la famiglia e vedere due sorelle che non si parlano mi dispiace. Vorrei che Elettra facesse un video la settimana prossima e loro due si riappacificassero, è bello vedere due sorelle che si vogliono bene. Siccome Elettra è una ragazza molto intelligente, la conosco bene, ha anche un carattere molto sentimentale. Due sorelle che non si devono parlare è molto triste, sarebbe bellissimo se si ritrovassero” – ha affermato Malgioglio.

Il padre di Ginevra Lamborghini ha assistito alla finale di Tale e quale show

Malgioglio: ‘Due sorelle che non si parlano è molto triste, vorrei che Elettra mandasse un video’, il silenzio della cantante

Al momento alle parole del giudice di Tale e quale show non ha fatto seguito alcuna reazione da parte di Elettra Lamborghini che si trova a Miami come testimoniano alcune Stories pubblicate su Instagram. Anche lo scorso anno Alfonso Signorini e la stessa Ginevra tentarono invano una riappacificazione in diretta. Andrà meglio al vulcanico paroliere? L’influencer tornerà ad esibirsi a Tale e quale show venerdì 10 novembre in occasione della sfida con i cinque migliori della passata edizione del talent condotto da Carlo Conti.