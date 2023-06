Edoardo Donnamaria chiude con Antonella Fiordelisi dopo il tweet per le foto: ‘Speravo di essere la persona giusta’

Tutto è iniziato con un tweet in cui Antonella Fiordelisi manifestava la decisione di Edoardo Donnamaria di non mostrarsi con lei sui social. Un’uscita che ha provocato la reazione del volto di Forum che via Stories ha comunicato la fine della relazione.

Il tweet di Antonella Fiordelisi: ‘La persona che amo non vuole farsi una foto con me, secondo voi è bello?’

Non è la prima volta e, forse, almeno nelle speranze dei Donnalisi, non sarà neanche l’ultima. Di certo dopo le tensioni dei giorni scorsi la sensazione è che questa volta sarà difficile tornare indietro. Quanto accaduto nelle ultime ore ha fatto emergere, una volta di più, differenze caratteriali e, soprattutto, stili di vita diametralmente opposti.

“Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse” – ha cinguettato l’influencer

Edoardo Donnamaria, già alle prese con gli haters che criticavano le sue performance canore, non ha gradito ed ha deciso di mettere un punto ad una relazione che ha vissuto sempre di alti e bassi. “Mi dispiace per come sono andate le cose, dirò poche parole: la privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte, ho deciso di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca più a distinguerli dalla vita reale” – ha affermato il trentenne.

Edoardo Donnamaria: ‘Antonella non distingue i social dalla vita reale, li vive in maniera tossica’

“Li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante” – ha aggiunto l’ex gieffino precisando che non ha intenzione di raccontare fatti privati per evitare di “darli in pasto a gentaglia”. “Antonella sta male ed ha bisogno di persone vicino che le vogliono bene, soprattutto che la consiglino bene non fate carne da macello, dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono”.

Poi la chiosa sulla fine della relazione. “Io speravo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere ma a quanto pare forse ne ho bisogno anche io” – ha precisato Donnamaria che ha invitato le fandom a non coinvolgere persone che non c’entrano nulla rispetto al rapporto con Antonella Fiordelisi. “Ho 30 anni e sono in grado di decidere cosa fare della mia vita”.