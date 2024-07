Temptation Island, chi è Maika Randazzo: la tentatrice replica a Lino e conquista le fidanzate

Ha incassato anche gli apprezzamenti delle fidanzate per il modo con il quale ha ribattuto alle critiche mosse da Lino Giuliano, il fidanzato di Alessia Pascarella. La tentatrice Maika Randazzo ha infiammato i social durante la puntata di Temptation Island di giovedì 11 luglio.

La tentatrice Maika Randazzo perde le staffe dopo le accuse di Lino Giuliano: ‘La mia pazienza è al limite

Il napoletano l’ha accusata di comportarsi allo stesso modo con tutti e che si innamora di tutti (“Io ne ho due e non dieci come te”). Parole che hanno fatto perdere le staffe alla single. “Io ho dieci ragazzi? Ma come ti permetti? Fai finire questa storia che è meglio. E non provare a farmi passare per quella che va dietro a tutti e che parla con tutti perché non è così.

Ti avverto che la mia pazienza sta al limite ed è quasi finita. Sei tu che fai un giorno con una e quello dopo con un’altra. E ricordati che sei qui a farti storielle mentre la tua ragazza è di la” – ha affermato Maika che ha invitato Lino a non giocare con lei ed a non giudicare una persona che non conosce nemmeno. “Non ti permettere di insinuare che gioco con tutti i ragazzi qui dentro. Ci conosciamo io e te? Non mi pare. La camomilla prendila tu, io sono stata fidanzata a lungo” – ha chiosato la tentatrice.

Chi è Maika Randazzo: lavoro e passioni

Ma chi è Maika Randazzo. Dalla sua scheda emerge che ha 30 anni ed è originaria di Roma. Lavora nelle aziende di famiglia che gestisce un ristorante ed una pescheria. Andare in palestra e trascorrere del tempo con gli amici sono le principali passioni. “Uno dei miei segni particolari sono la determinazione, la costanza e la sincerità. Mi piace dire le cose come stanno. Sono gelosa ma non possessiva”. Maika ha chiuso un importante relazione un anno e mezzo fa. “É finita per colpa dell’orgoglio. Volevo sposarmi e fare una famiglia con lui”. Metter su famiglia è uno degli obiettivi della tentatrice che spera di vedersi “realizzata” tra 10 anni. Su Instagram (randazzomaika) è seguita da oltre 20mila follower.