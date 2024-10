Temptation Island, Filippo fa sbarcare Mirco per il falò con Giulia: la decisione finale dopo il confronto

“Viene scalzo al falò, mi deve portare anche le scarpe da 200 euro”. Giulia Duranti ha chiesto il secondo falò di confronto al fidanzato Mirco Rossi dopo averlo visto avvicinarsi alla tentatrice Alessia a Temptation Island. Questa volta Filippo Bisciglia è stato costretto a fare gli straordinari per raggiungere l’aretino che si era concesso un week end in barca con la single.

Mirco con la tentatrice

Filippo Bisciglia raggiunge in barca Mirco e la tentatrice per comunicare la richiesta di falò di Giulia

Il toscano si è trovato nuovamente a un bivio. “Se non accetti il confronto se ne va” – ha precisato il conduttore in versione Nembo Kid. “Tra me e lei le cose non sono cambiate molto, non mi stai facendo capire molto così. Io non andrei”… Ma alla fine Mirco ha interrotto l’esterna con Alessia ed ha accettato di confrontarsi con Giulia Duranti dopo che la tentatrice gli ha detto che le farebbe piacere rivederlo fuori dal programma per prendere un caffè. “Non ti fare paranoie, il caffè è un modo per dirti che se vuoi possiamo rivederci”.

Mirco con la tentatrice e Giulia Duranti

Prima del faccia a faccia Filippo Bisciglia ha mostrato a Giulia Duranti nuovi video del partner con Alessia che le hanno ulteriormente fatto perdere le staffe (in particolare per un video con telecamere nascoste). E non sono mancate le stoccate inerenti questioni economiche. “Ce l’ha portata perché non si pagava”. Al termine di un acceso falò di confronto la 30enne e Mirco hanno deciso di chiudere la loro relazione dopo nove anni (tre di convivenza) uscendo separati dal villaggio di Temptation Island.

Mirco e Alessia immortalati da una telecamera nascosta

Giulia Duranti e Mirco Rossi chiudono la relazione dopo 9 anni anni di fidanzamento

“Non ti vergogni, ho visto delle cose incredibili. Hai rifiutato una terapia di coppia-. Io ho conosciuto un’altra persona che ora non c’è più. Inizialmente ho sentito la tua mancanza poi mi sono avvicinato a una persona che mi ha fatto sentire cose che tu non mi hai fatto sentire” – ha riferito Giulia con Mirco che ha ribattuto che ha provato le stesse cose.

“Questa volta ho voluto mettere me stesso al primo posto” – ha affermato il 31enne che ha ammesso di non essere felice come prima pur manifestando un sentimento nei confronti della fidanzata. É stato lui a decidere di troncare il rapporto dopo che la fidanzata aveva deciso di concedergli una nuova stanza. “Ricordati di restituirmi le scarpe che non ce l’ha neanche”.