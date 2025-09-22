Temptation Island e poi, Sonia scopre il tradimento di Simone: la decisione prima del gender reveal

Sonia e Simone, nuovo colpo di scena a Temptation Island e poi

Colpi di scena nell’ultima puntata di Temptation Island

Sarà un epilogo al cardiopalma quello che attende il pubblico di Temptation Island e poi, in onda lunedì 22 settembre in prima serata. Protagonisti della puntata conclusiva Sonia Barrile e Simone Margagliotti, la coppia che più di tutte ha tenuto banco nelle ultime settimane.

La scoperta del tradimento

Come anticipato da Dagospia, Sonia ha deciso di chiudere definitivamente con il compagno. La ragione è stata una scoperta bruciante: Margagliotti, personal trainer e convinto terrapiattista, non si era limitato a qualche “fantasia”. Prima di entrare nel programma aveva intrecciato una vera e propria relazione parallela. Quando Sonia lo ha scoperto, ha fatto le valigie ed è partita per la Sicilia, dove ha trascorso l’estate dalla zia.

Il confronto separato

Il clima al rientro nel programma è stato inevitabilmente tesissimo. I due hanno scelto di presentarsi al confronto separati. Simone è entrato per primo, ma la sua dichiarazione d’amore non ha convinto la compagna, decisa a non concedere più nessuna possibilità. A quel punto Sonia ha preso parola, sostenuta dalle altre fidanzate conosciute nel villaggio: «Non posso fidarmi, non posso tornare indietro».

L’ultimo atto: il gender reveal

Nonostante la rottura definitiva, Sonia ha voluto condividere con l’ex compagno un momento speciale: la scoperta del sesso del bambino. Una scelta di responsabilità, più che di riconciliazione, perché «un padre ha diritto a esserci in un passaggio così importante». Intorno a lei, le amiche del villaggio che l’hanno sostenuta per tutto il percorso. L’annuncio ha sciolto per un istante la tensione: sarà un maschio, un fiocco blu che segna l’epilogo di una storia travagliata.

L’edizione più “bombastica” di sempre

Tradimenti, addii, colpi di scena e perfino una nuova vita in arrivo: Temptation Island e poi chiude con un intreccio di emozioni forti. L’epilogo di Sonia e Simone, tra rancori e nuove responsabilità, diventa il simbolo di un’edizione che resterà tra le più discusse del reality.