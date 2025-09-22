BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: la reazione di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco

Fine corsa per BellaMa’ di Sera

Dopo appena due puntate cala il sipario su BellaMa’ di Sera, il progetto serale di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. La decisione è arrivata con una nota ufficiale dell’azienda di Viale Mazzini dopo gli ascolti flop di domenica 21 settembre: «Dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione, l’esperimento si ferma. A Pierluigi Diaco, che continuerà la sua fortunata striscia quotidiana, va il ringraziamento delle Direzioni coinvolte».

Gli ascolti che hanno decretato la fine

Il debutto, domenica 14 settembre, aveva raccolto 603mila spettatori con il 3,95% di share. Una settimana dopo, il crollo: 411mila spettatori e il 2,6%. Numeri giudicati “impossibili da ignorare”, che hanno reso inevitabile la chiusura.

Le parole di Pierluigi Diaco

Lo stesso conduttore ha commentato con amarezza ma anche con pragmatismo: «BellaMa’ di Sera è stato un esperimento, non è andato come sperato. Ne prendo atto e, come accade in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana».

Cosa resta del progetto

L’idea di spostare BellaMa’ in prima serata nasceva come test per un nuovo linguaggio televisivo dedicato al pubblico giovane-adulto, già fidelizzato al pomeriggio. Ma il riscontro non è arrivato. La versione quotidiana, in onda alle 15.25 su Rai2, continuerà invece regolarmente.