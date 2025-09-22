Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: la reazione di Pierluigi Diaco

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 22 Set, 2025 - ore: 19:51 #BellaMa’ di Sera, #Pierluigi Diaco
Pierluigi DiacoPierluigi Diaco

Fine corsa per BellaMa’ di Sera

Dopo appena due puntate cala il sipario su BellaMa’ di Sera, il progetto serale di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. La decisione è arrivata con una nota ufficiale dell’azienda di Viale Mazzini dopo gli ascolti flop di domenica 21 settembre: «Dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione, l’esperimento si ferma. A Pierluigi Diaco, che continuerà la sua fortunata striscia quotidiana, va il ringraziamento delle Direzioni coinvolte».

Gli ascolti che hanno decretato la fine

Il debutto, domenica 14 settembre, aveva raccolto 603mila spettatori con il 3,95% di share. Una settimana dopo, il crollo: 411mila spettatori e il 2,6%. Numeri giudicati “impossibili da ignorare”, che hanno reso inevitabile la chiusura.

Le parole di Pierluigi Diaco

Lo stesso conduttore ha commentato con amarezza ma anche con pragmatismo: «BellaMa’ di Sera è stato un esperimento, non è andato come sperato. Ne prendo atto e, come accade in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana».

Cosa resta del progetto

L’idea di spostare BellaMa’ in prima serata nasceva come test per un nuovo linguaggio televisivo dedicato al pubblico giovane-adulto, già fidelizzato al pomeriggio. Ma il riscontro non è arrivato. La versione quotidiana, in onda alle 15.25 su Rai2, continuerà invece regolarmente.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Loretta Goggi al vetriolo su Carlo Conti: ‘In giuria ero la maestrina, non ci siamo più sentiti’

Set 21, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Stefano De Martino, lite pubblica con Caroline Tronelli: l’indiscrezione su Belen

Set 21, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Fedez al Forum, le sorprendenti parole per Chiara Ferragni dopo le scuse a Sinner

Set 20, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: la reazione di Pierluigi Diaco

Attualità

Ciro Grillo condannato a otto anni, le pene disposte per gli amici: ‘Non è una bravata’

Comunicati Stampa

Maryflora Salvi, la psicologa che porta ‘L’anima che cambia’ al convegno sulla trasformazione urbana di Salerno

Attualità

Omicidio a Latina, l’ex badante tace davanti al gip, vista al Bingo dopo il delitto: ‘Era di famiglia’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.