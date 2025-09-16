Uomini e Donne, clamoroso: Rosario Guglielmi lascia il trono: ‘Siamo stati insieme’

Rosario ha abbandonato il trono il giorno dopo l'ufficializzazione

Rosario Guglielmi, colpo di scena durante la registrazione di Uomini e Donne del 16 settembre

Un vero e proprio colpo di scena scuote Uomini e Donne: Rosario Guglielmi ha deciso di abbandonare il trono nel corso della registrazione del 16 settembre, appena un giorno dopo la sua ufficializzazione nello speciale di Temptation Island.

A svelare in anteprima lo scoop è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, punto di riferimento per le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Attraverso alcune stories Instagram, Pugnaloni ha raccontato i dettagli del dietro le quinte, parlando di uno scontro acceso tra Rosario e Lucia Illardo, ex fidanzata conosciuta proprio all’interno di Temptation Island.

Pugnaloni: “Rosario smascherato da Lucia”

Secondo quanto riportato dal blogger, durante la registrazione Lucia avrebbe rivelato di aver trascorso una notte con Rosario Guglielmi pochi giorni prima, una confessione che avrebbe spiazzato il pubblico e messo in crisi lo stesso tronista. “Rosario abbandona il trono! Lucia nella registrazione di oggi l’ha smascherato dicendo che sono stati insieme giorni fa”, si legge nella story diventata immediatamente virale sui social.

Un altro retroscena diffuso da Pugnaloni racconta che a Lucia sarebbe stato proposto di scendere in studio come corteggiatrice, ma Rosario avrebbe rifiutato. Una scelta che – secondo fonti vicine – avrebbe alimentato la rabbia della ragazza, culminata nella clamorosa rivelazione in studio.

Dal villaggio delle tentazioni al trono: il percorso lampo di Rosario

La vicenda segna un epilogo amaro per Rosario, che solo poche ore prima era stato protagonista della prima delle due puntate speciali di Temptation Island, condotte da Filippo Bisciglia.

Durante l’appuntamento, Rosario e Lucia avevano ripercorso il loro travagliato percorso nel villaggio delle tentazioni. Nonostante fossero usciti insieme, la loro relazione è crollata poco dopo a causa della scoperta di un incontro segreto tra Lucia e il tentatore Andrea.

Nonostante una notte trascorsa insieme in estate, Rosario aveva ribadito di non riuscire a perdonarla. Lucia, dal canto suo, si era detta ancora pronta a riprovarci, ma il muro del tronista era sembrato insormontabile.

La proposta di Bisciglia e l’emozione in diretta

Il momento clou della serata è arrivato quando Filippo Bisciglia ha messo Rosario davanti a una scelta inaspettata: diventare tronista a Uomini e Donne.

Colto di sorpresa, l’ex concorrente aveva inizialmente preso tempo, salvo poi accettare con un discorso molto toccante:

“Credo che forse una possibilità me la merito, vorrei riprovare emozioni forti. Lo dico col cuore in gola, perché non è facile: tutto è finito un mese fa. Spero di riuscire ad aprirmi nuovamente, con la consapevolezza che l’amore esiste, quello vero, senza freni. Penso di meritarmelo, non solo per quello che ho passato ma anche per quello che ho dato”.

Un discorso che aveva commosso il pubblico e fatto ben sperare per il suo nuovo percorso. Tuttavia, la registrazione successiva ha ribaltato tutto.

Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri tornano insieme dopo lo speciale di Temptation

L’abbandono del trono da parte di Rosario Guglielmi ha acceso immediatamente i social, con fan divisi tra chi comprende la sua scelta e chi lo accusa di incoerenza.

Intanto, a Temptation Island, non sono mancate altre sorprese: Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri hanno confermato il ritorno di fiamma dopo il tira e molla estivo e il breve riavvicinamento di lui alla ex fidanzata Sarah.

Il destino televisivo di Rosario, invece, resta incerto: dopo l’addio lampo al trono, non è chiaro se Maria De Filippi e la redazione tenteranno di reintegrarlo in futuro o se la sua avventura a Uomini e Donne si chiuderà definitivamente qui.