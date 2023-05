Terra Amara, la star della serie Hilal Altınbilek a Milano: sarà a Verissimo

Ha condiviso due foto sul profilo Instagram ed ha acceso l’entusiasmo dei fan italiani che la seguono quotidianamente il pomeriggio su Canale 5. La star di Terra Amara Hilal Altınbilek ha condiviso degli scatti che la ritraggono a Milano.

L’attrice che interpreta Züleyha pubblica gli scatti da Milano e infiamma i fan

L’attrice turca che interpreta Züleyha Altun Yaman si è limitata a scrivere “24 ore a Milano” senza precisare i motivi della sua visita ma l’altra foto che la ritrae presumibilmente in un camerino fa pensare che abbia raggiunto gli studi di Verissimo per registrare un’intervista con Silvia Toffanin per le puntate che andranno in onda nel week end del 6 e del 7 maggio.

Hilal Altınbilek è nata l’11 febbraio 1991 a Izmir, in una famiglia di origine kosovara. In tenera età si è appassionata al teatro. Ha iniziato a recitare mentre studiava alla Facoltà di Economia Aziendale dell’Università Ege. È entrata nella top 5 in un concorso di bellezza ed è diventata una fotomodella.

Chi è Hilal Altınbilek

La prima esperienza importante è arrivata nella serie TV Derin Sular, uscita nel 2011 dove ha interpretato il personaggio di Özlem nella serie TV Karagül, andata in onda nel 2013.

Nel 2016 ha interpretato il personaggio Nil nella serie TV “My Life’s Love” prima del boom tra il 2018 e il 2019 con Terra Amara con il ruolo della protagonista Züleyha Altun Yaman. É stata protagonista anche del film thriller Children Sana Emanet.