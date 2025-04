The Couple verso la chiusura anticipata? Il reality con Ilary Blasi è già alla resa dei conti

The Couple rischia la chiusura anticipata

Potrebbe concludersi prima del previsto l’avventura di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Secondo un’indiscrezione riportata dalla newsletter Hit, Mediaset starebbe valutando il taglio di tre puntate rispetto alle otto originariamente previste. La terza puntata, in onda lunedì 21 aprile, potrebbe risultare decisiva per il futuro del programma.

A pesare su questa possibile decisione sono gli ascolti deludenti: se il debutto aveva fatto ben sperare con un dignitoso 18,6% di share, la seconda puntata ha registrato un brusco calo, fermandosi a poco più del 13%. Un crollo che ha fatto suonare un campanello d’allarme nei corridoi di Cologno Monzese.

L’indiscrezione: finale anticipata e spazio a L’Isola

Pensato come contenuto di transizione tra Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, The Couple ha faticato a conquistare il pubblico. La scenografia ricorda troppo quella del GF, le dinamiche sembrano forzate e il cast poco incisivo. L’impressione generale è quella di un programma che non riesce a trovare una vera identità.

Secondo alcune fonti, se la tendenza non si invertirà, la finale potrebbe essere anticipata al 5 maggio, riducendo anche il montepremi promesso. In parallelo, l’Isola dei Famosi – già pronta al debutto – potrebbe prendere il via il 12 maggio, tre settimane prima del previsto.

Ilary Blasi in una fase delicata della carriera

Dopo le ultime edizioni non esaltanti de L’Isola, The Couple rappresentava per Ilary Blasi una chance per rilanciarsi con un format nuovo. Ma, finora, l’operazione sembra non aver centrato l’obiettivo. Nonostante la sua popolarità personale resti alta, complice anche la narrazione mediatica post-separazione e la docuserie, la conduttrice appare poco convinta persino lei del progetto.

Le frecciatine lanciate in diretta al notaio Mariateresa Antonucci sono state tra i pochi momenti degni di nota, segno di un racconto poco coinvolgente e spesso piatto. Ora, tutto è nelle mani della terza puntata: un flop potrebbe chiudere definitivamente i giochi.