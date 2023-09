The Ferragnez, lo sfogo di Chiara Ferragni a Sanremo contro Fedez, il rapper: ‘Non ero lucido’

Gli aveva chiesto di supportarla come lei aveva fatto con lui in occasione di altri eventi. Nell’episodio del documentario The Ferragnez, uscito su Prime, dedicato al Festival di Sanremo emergono nuovi particolari della lite tra Chiara Ferragni e Fedez sul palco dell’Ariston dopo il bacio a Rosa Chemical.

Speciale The Ferragnez su Sanremo, Chiara Ferragni aveva chiesto a Fedez di supportarla facendo un passo indietro

La coppia viene mostrata prima di recarsi nella città dei fiori con la fashion blogger che fa una richiesta precisa al rapper in vista dell’esperienza da co-conduttrice a Sanremo 2023. In particolare chiede al marito di sostenerla facendo un passo indietro rispetto al suo di artista ma al Festival le cose andranno in altro modo.

Fedez è stato protagonista di un discusso fuori programma con Rosa Chemical che l’ha baciato e simulato un momento intimo. Un momento che ha imbarazzato e deluso Chiara Ferragni che ha discusso subito dopo sul palco con il partner. Nel documentario si vede l’influencer sfogarsi in camerino con il suo staff. “Che due c…ioni, m…hia, non lo possiamo portare da nessuna parte“.

Forse l’episodio dove si vede di più il carattere di chiara, bellissima questa parte 💖 #theferragnez @ChiaraFerragni pic.twitter.com/9ssb0EfZPo — cri (@cri68526075) September 14, 2023

La lite sul palco e lo sfogo in camerino: ‘Non possiamo portarlo da nessuna parte’, il rapper pubblica una Stories dopo la puntata

Fedez ha pubblicato una Stories dopo la messa in onda dello speciale sanremese The Ferragnez su Prime. “É uscita la puntata speciale di Sanremo, un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo, come tutti sapete, non è andata così” – si legge nel post condiviso dal cantante.

“Era in un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per quello che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi per il bene della mia famiglia” – ha chiosato Fedez.