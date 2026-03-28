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The Voice Generations, vincono due amiche beneventane (48 e 29 anni): il dettaglio che ha fatto la differenza

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 28 Mar, 2026 - ore: 16:13 #Benevento, #Gilda Di Brino, #Jessica Cice, #The Voice Generations
Gilda e Jessica hanno vinto The VoiceGilda e Jessica hanno vinto The Voice

The Voice Generations: chi ha vinto e perché questa vittoria fa parlare

La seconda edizione di The Voice Generations si chiude con una vittoria che va oltre il talento.

A trionfare nel talent del venerdì sera di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, sono Gilda Di Brino e Jessica Cice, rispettivamente 48 e 29 anni, unite da un legame di amicizia che ha conquistato pubblico e giudici.

Due generazioni diverse, una sintonia perfetta.

Il momento decisivo: l’esibizione che ha cambiato tutto

La vittoria è arrivata al termine di una finale combattuta, decisa dal voto del pubblico in studio.

Determinante l’ultima esibizione sulle note di “Sweet Dreams (Are Made of This)”, con cui le due concorrenti hanno chiuso definitivamente la partita.

Ma già prima avevano lasciato il segno con “Proud Mary”, portata sul palco con energia e intensità.

Chi hanno battuto in finale

Gilda e Jessica, del team Loredana Bertè, hanno avuto la meglio su:

  • Sara e Matilde (team Nek)
  • Antonio e Flora (team Clementino e Rocco Hunt)
  • Paola e Francesco (team Arisa)

Quattro coppie diverse, unite da legami profondi: amicizia, parentela, affetto.

Un format che punta proprio su questo.

Perché questa vittoria è diversa dalle altre

Non è solo una questione di voce.

Il successo delle due artiste sannite nasce da qualcosa di più raro: un’intesa autentica.

Jessica, 29 anni, insegnante di danza.
Gilda, 49 anni, impiegata.

Due vite lontane, ma un equilibrio che sul palco si percepisce immediatamente.

Il legame che ha conquistato tutti

Durante il programma, il loro rapporto è emerso in modo naturale.

Jessica ha raccontato di vedere in Gilda una figura quasi materna.
Gilda, invece, ha trovato in Jessica una spinta nuova, più istintiva.

Un equilibrio tra esperienza e freschezza che ha reso ogni esibizione credibile.

Niente costruzioni.

Solo emozione.

Le parole dopo la vittoria

Subito dopo il trionfo, le due amiche hanno commentato con sorpresa:

“Grazie a tutti per averci votato… ancora non ci crediamo, pensavamo vincesse qualcun altro.”

Parole semplici, ma che raccontano l’autenticità del percorso.

Il ruolo decisivo di Loredana Bertè

Con questa vittoria trionfa anche la coach Loredana Bertè, che ha guidato il duo fino alla finale.

Non sono mancati momenti di spettacolo durante la serata, tra scambi accesi e ironici con gli altri coach, in particolare Nek.

Ma alla fine, a parlare, è stato il palco.

Un successo che parte da Benevento

Gilda e Jessica arrivano entrambe dalla provincia di Benevento.

Una storia che parte da lontano e che oggi le porta sul gradino più alto del talent.

Non solo una vittoria televisiva, ma l’inizio possibile di un nuovo percorso artistico.

Quando il legame vale quanto la voce

The Voice Generations nasce proprio su questo principio: non solo talento, ma relazioni.

E questa finale lo ha dimostrato.

Perché a volte non vince chi canta meglio.

Ma chi riesce a far arrivare qualcosa in più.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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