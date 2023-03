The Voice Kids: chi è Melissa Agliottone, la vincitrice della prima edizione (VIDEO)

Suona il piano e canta come una veterana la 12enne che ha trionfato nella prima edizione di The Voice Kids con in gara baby artisti da 7 a 14 anni. Al termine della puntata dell’11 marzo Melissa Agliottone è stata incoronata vincitrice del talent di Rai 1 di Antonella Clerici. Fin dalle prima esibizione ha incantato i giudici di The Voice con l’artista in erba che scelto di far parte del team di Loredana Bertè che l’ha poi scelta per la finale a 4.

Melissa Agliottone

Melissa Agliottone del team di Loredana Bertè trionfa dopo aver cantato Shallow e Falling in finale

Durante la serata Melissa Agliottone ha interpretato Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper con applausi a scena aperta, complimenti a go go con la dodicenne che non ha trattenuto le lacrime. Nella finale al femminile altra performance da standing ovation con il brano Falling di Alicia Keys e apoteosi completa con il trionfo nella prima edizione di The Voice Kids. Allo scontro decisivo erano arrivate Ranya Moufidi (Team Clementino), Ilary Alaimo (Team Gigi D’Alessio) e Ginevrà Dabalà (Team Ricchi e Poveri). In lacrime la giovane marchigiana dopo che Antonella Clerici ha pronunciato il suo nome.

Le lacrime di Melissa dopo la proclamazione

Chi è la vincitrice di The Voice Kids

Melissa Agliottone è originaria di Civitanova Marche ma risiede a Sant’Elpidio a Mare. Grazie alla musica ha superato gli attacchi di panico che la tormentavano fin dai 7 anni di età. Il suo sogno è salire sul palco del Festival di Sanremo. La 12enne ha già partecipato a diversi talent e concorsi musicali tra cui The Coach.

Ad ottobre centrato il podio al Toc- Talent Of Civitanova dove, tra gli altri, c’era il Maestro Beppe Vessicchio a giudicarla. A The Voice Kids il feeling con Loredana Bertè è stato immediato con la cantante calabrese che si è girata dopo la prima strofa. I genitori, Valentina e Gennaro, e la super fan nonna Ursula sono sempre al suo fianco e si sono commossi per il primo successo artistico di rilievo di Melissa che, prima della finale, aveva incassato anche il sostegno del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica.