The Voice Senior: chi è Maria Teresa Reale: la maestra di Sora vincitrice della 3ª edizione

Maria Teresa Reale è la vincitrice della terza edizione di The Voice Senior. La maestra di Sora, 61 anni, ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza.

Una passione per la musica e per il canto che si è manifestata in età giovanissima con le prime piccole grandi soddisfazioni all’età di 14 anni. Dopo le prime serate nei piano bar ha iniziato la collaborazione artistica con l’amico Gabriele Tersigni suonando il sax.

Maria Teresa Reale

Dagli esordi al piano bar alla partnership con Gabriele Tersigni, a The Voice Senior su assist di Grazia Di Michele

Un partnership che è durata 34 anni ed è stata spezzata solo dalla scomparsa dell’artista nel 2015. Da quel momento si è dedicata a tempo pieno all’insegnamento fondando l’accademia Come d’In Canto, convenzionata con il conservatorio di Frosinone. In un’intervista a Ciociaria Oggi ha raccontato che è stata l’amica Grazia Di Michele a spingerla ad iscriversi ai provini.

Maria Teresa Reale è riuscita a conquistare il pass per le blind audition. “Eravamo 4000 artisti”. Ha colpito fin dalla prima esibizione ed alla fine ha scelto di far parte del team di Clementino. Dopo la prima performance ha ricevuto apprezzamenti da Mariella Nava, Laura Freddi oltre che da Grazia Di Michele e quando ha cantato Oggi sono io di Alex Britti ha incassato elogi anche dall’Australia.

Maria Teresa Reale con Clementino dopo il trionfo

Maria Teresa Reale fa il pieno al televoto, seconda Lisa Manosperti: esulta Clementino

Interpretazione ripetuta in occasione della finale a 4 che ha sancito il trionfo di Maria Teresa Reale a The Voice Senior che ha incassato il 34,19% delle preferenze. Al secondo posto Lisa Manosperti, del team Loredana Bertè, con il 23,07%, terzo Alex Sure, team Clementino, 23,04% e quarto Paolo Piluso dei Ricchi e Poveri, 19%. Nessun artista del team di Gigi D’Alessio è approdato alla finale a 4.