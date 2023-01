The Voice Senior, Loredana Bertè stronca la cantante di Lady Oscar (VIDEO)

“É stonata, non c’ha voce”. Loredana Bertè ha stroncato la performance di Clara Maria Teresa Serina, la cantante di Lady Oscar, nel corso della puntata del 13 gennaio di The Voice Senior.

Clara Maria Teresa Serina dei Cavalieri del re ‘bocciata’ da Loredana Bertè: ‘Non ha voce, è stonata’

Nessuno dei quattro coach si è girato per la compositrice brasiliana, naturalizzata italiana, che si è presentata alle Blind Auditions con il brano Garota de Ipanema di Antônio Carlos Jobim. Una performance che non ha convinto i giudici – coach del programma televisivo. Oltre a Loredana Bertè non si sono girati neanche I Ricchi e poveri, Clementino e Gigi D’Alessio e per Clara Maria Teresa Serina l’avventura a The Voice Senior è finita al primo step.

Quando i quattro artisti si sono girati ha invitato la 73enne dello Stato di San Paolo ad eseguire Lady Oscar, la sigla del cartone animato anni ’80 che le ha dato la ribalta come voce femminile de I cavalieri del re che fra gli anni ’70 e gli anni ’80 le sigle di numerosi cartoni animati. Tra gli altri L’Uomo tigre, Devil man, Gigi la trattola, Yattaman, Ransie la strega e la Ballata di Fiorellino,