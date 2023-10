Tommaso Zorzi al pronto soccorso: ‘Sospetta trombosi’, poi arriva la diagnosi (VIDEO)

Ha raggiunto il pronto soccorso con il fiato sospeso per una sospetta trombosi. Tommaso Zorzi ha raccontato sui social quanto gli è accaduto negli ultimi giorni dopo la caduta durante la Fashion week a Milano.

La caduta di Tommaso Zorzi durante la Fashion week a Milano e l’ematoma alla gamba destra

Il vincitore della quinta edizione del GF Vip aveva spiegato di essere finito a terra per via del pavimento reso viscido dalla pioggia. Una caduta che gli ha procurato una ferita allo stinco ed un ematoma alla gamba destra. Ricostruzione che era stata oggetto anche di un botta e risposta a distanza con Fabrizio Corona che sosteneva che l’influencer aveva perso il controllo del motorino per distrazione e si era scontrato con un’auto.

Inizialmente la botta non sembrava aver causato problemi particolari a Tommaso Zorzi ma con il trascorrere dei giorni la situazione è peggiorata con la gamba che ha iniziato a far male ed a gonfiarsi con il 28enne che non si è mai fermato e le camminate tra Roma e Bologna hanno lasciato il segno con l’ex gieffino che ha deciso di recarsi al pronto soccorso a Milano.

Il peggioramento e gli accertamenti in pronto soccorso: ‘Sono entrato con una sospetta trombosi ma è un’infezione’

“Sono entrato con una sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare. Non è trombosi, ma un’infezione. Dovrò prendere l’antibiotico” – ha precisato l’infuencer che ha condiviso la foto delle condizioni della gamba prima di entrare al pronto soccorso.