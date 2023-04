Tommaso Zorzi, party spettacolo per il compleanno con Michelle Hunziker, Ilary Blasi ed Elettra (VIDEO)

Tanti vip e look mozzafiato per la festa di compleanno di Tommaso Zorzi che ha spento 28 candeline in una location esclusiva. Un party che aveva un dress code speciale con una parte degli invitati che doveva indossare colori scuri e l’altra metà con abiti color pastello.

Dress code bicolore per il 28esimo compleanno di Tommaso Zorzi

L’evento è stato ampiamente documentato dalle Stories del festeggiato e dei numerosi protagonisti dell’evento. Tra le invitate d’eccezione Michelle Hunziker e Ilary Blasi che hanno scelto outfit audaci che non sono passati inosservati. La show girl svizzera con un abito attillato lungo ed un papavero disegnato sulla parte anteriore del vestito. Leggins con stivali e tacchi alti per la conduttrice de L’Isola dei Famosi che nell’occasione ha indossato una camicetta che non copriva l’ombelico.

Hunziker e Blasi lasciano il segno con l’outfit, c’è Giulia Salemi, l’influencer spegne le candeline con Marcella

Non poteva mancare Giulia Salemi, protagonista di una sorta di staffetta con l’amico visto che ha festeggiato poche ore prima il compleanno. Con lei Pierpaolo Pretelli, presente anche anche Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne.

Non poteva mancare Elettra Lamborghini che ad un certo punto si è presa la scena ed ha cantato con Tommaso Zorzi il tormentone dell’estate 2022 Caramello. Taglio della torta finale con Marcella Bella che in precedenza aveva cantato uno dei suo brani di successo, Nell’aria. Assente l’amica Aurora Ramazzotti che da pochi giorni è diventata mamma di Cesare mentre in pista si è scatenato l’ex dell’influencer, Tommaso Stanzani che è rimasto in buoni rapporti con il vincitore del GF Vip 5.