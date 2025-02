Tony Effe, la Rai spiega perché ha vietato la collana ma sul palco si era già vista: quanto costa

Sangiovanni a Sanremo 2024 con una collana simile a quella di Tony Effe

“C’è una norma che è stata inserita tanto nei contratti con le case discografiche che nel contratto del Festival di Sanremo che vieta di associare l’immagine o il nome di un artista, di un conduttore o di un ospite a marchi, loghi, prodotti, servizi di terzi. E in ogni caso non deve esserci nessun riferimento”. Il direttore del Prime time Rai, Marcello Ciannamea, ha spiegato in conferenza i motivi per i quali è stata fatta togliere la collana a Tony Effe prima dell’esibizione.

Ciannamea su Tony Effe: ‘C’è il divieto su marchi e loghi, quello di Damiano meno riconoscibile’

Una decisione che ha provocato l’ira del rapper romano. “Il collier lasciato indossare a Damiano David nella seconda serata? Alcuni oggetti sono più riconoscibili, altri meno. Mi rendo conto che il discrimine è piccolo. Ma si deve comunque apprezzare questo comportamento della Rai” – ha aggiunto Ciannamea. “Lei il collier di Damiano sa associarlo a qualcuno? Chi lo sa. Tendenzialmente nessuno”, ha aggiunto Ciannamea, rivolgendosi alla giornalista che gli aveva rivolto la domanda.

“Una serie di dirigenti e funzionari Rai fa questo controllo. Ovviamente il tentativo è sempre quello di evitare il più possibile l’oggetto riconoscibile. Poi un oggetto può essere riconoscibile per me, non è riconoscibile per quell’altro. Però tendenzialmente è quella che si segue” – ha aggiunto il direttore del Prime time.

Sangiovanni ha indossato una collana simile nel 2024

Secondo LaPresse però la collana ‘Hardware’ di Tiffany che la Rai ha deciso di non far indossare a Tony Effe è già apparsa sul palco dell’Ariston alla 74esima edizione del Festival di Sanremo dello scorso anno. La collana è stata dal cantante Sangiovanni nel 2024. Sul sito ufficiale della gioielleria di lusso viene venduta a 71.000 euro.

“Capisco benissimo la reazione di Tony Effe“: Mahmood risponde così a chi gli chiede se il cantante romano abbia avuto una reazione eccessiva dopo che la Rai gli ha fatto togliere la collana di Tiffany, ieri sera, durante l’esibizione sul palco dell’Ariston. “Posso capire la reazione di Tony Effe, perché dietro ogni look di ogni serata c’è una preparazione – ha detto – ci sono mesi e mesi di lavoro. Arrivare all’ultimo e sentirsi cambiare i piani…non è la collana in sè ma il fatto che ti stanno modificando il piano che ti eri preparato. Quindi la reazione di Tony la capisco benissimo”