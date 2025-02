Tony Effe furioso per l’esibizione senza collana: ‘Per me Sanremo è finito oggi’

Tony Effe furioso dopo l'esibizione

Lo sfogo del rapper dopo la performance sul palco dell’Ariston

Tony Effe non ha nascosto la sua rabbia al termine della sua esibizione al Festival di Sanremo 2025. Il rapper romano, in gara con il brano Damme ‘na mano , ha dato vita a un vero e proprio sfogo subito dopo la performance, registrato dai microfoni di Rai Radio 2, dove i cantanti vengono intervistati subito dopo essere scesi dal palco.

Accolto da Gino Castaldo ed Ema Stokholma, Tony Effe ha manifestato il proprio disappunto in maniera molto accesa. Il motivo? Poco prima di esibirsi, gli sarebbe stato imposto di togliere la sua iconica collana, cosa che lo avrebbe obbligato su tutte le furie.

Il racconto dello sfogo in diretta su Rai Radio 2

Nel corso dell’intervista radiofonica, Tony Effe ha espresso tutta la sua frustrazione:

“Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca..ato nero. Adesso so’ cai, sono arrabbiatissimo, sono veramente arrabbiato.”*

Di fronte a un simile sfogo, Gino Castaldo ha cercato di smorzare i toni, rivelando che lui stesso non avrebbe imposto tale restrizione:

“Io non te l’avrei tolta.”

In effetti, a giudicare dalle immagini, la collana in questione non sembrava avere nulla di eccessivo o controverso al punto da giustificarne la “censura”. Tony Effe, ancora scosso, ha ironizzato sulla situazione:

“Non puoi levare la collana a Tony Effe, è come se levi l’abbronzatura a Carlo, capisci? Non è più Carlo.”

Nonostante il tentativo di ironia, il nervosismo del rapper era evidente.

L’amarezza anche al DopoFestival: “Per me Sanremo è finito”

Il malcontento di Tony Effe non si è fermato a Radio 2. Anche durante il DopoFestival, ospite di Alessandro Cattelan, il rapper ha ribadito il suo disappunto, evitando però di entrare nei dettagli della vicenda.

Alla domanda su come si sente dopo la sua esibizione, ha risposto lapidario:

“Per me Sanremo è finito oggi, va bene.”

Cattelan ha cercato di alleggerire la tensione e di far sentire a suo agio il cantante, che col passare dei minuti sembrava essere leggermente rilassato:

“Ora sto un po’ meglio, ma tra poco devo andare.”

Ha poi parlato della sua decisione di coprire i tatuaggi nella prima serata del Festival:

“L’ho fatto per sembrare più angelico, tipo prima comunione. Ma poi anche per rispetto a Sanremo, giusto per una sera.”

Infine, ha anticipato il motivo del suo duetto con Noemi per la serata delle cover:

“Ho saputo che anche lei voleva fare un omaggio a Califano.”

La polemica continuerà?

L’episodio della collana ha dato vita al primo vero momento di polemica di questo Sanremo 2025. Resta da vedere se Tony Effe tornerà sull’argomento nei prossimi giorni o se deciderà di lasciarsi alle spalle l’incidente e concentrarsi sulla gara. Una cosa è certa: il rapper ha già lasciato il segno su questa edizione del Festival.

“Per me Sanremo è finito oggi, finito.”



