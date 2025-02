Grande Fratello, nuovo errore sul televoto: spoilerato l’esito prima dell’annuncio

Jessica Morlacchi è la preferita del pubblico del Grande Fratello

Nuovo scivolone al Grande Fratello sul televoto dopo la gaffe sul primo finalista. Nel corso della puntata di giovedì 13 febbraio è stato anticipato per errore che Jessica Morlacchi era la preferita del pubblico.

Televoto spoilerato: il pubblico scopre in anticipo la preferita

Durante la diretta del Grande Fratello su Mediaset Infinity, il pubblico ha scoperto con largo anticipo l’esito del televoto settimanale. Gli spettatori erano chiamati a scegliere il loro preferito tra i nominati:

Maria Teresa Ruta

Massimo Mbanda

Iagio Garcia

Stefania Orlando

Chiara Cainelli

Amanda Lecciso

Jessica Morlacchi

La vincitrice è risultata essere Jessica Morlacchi , ma prima ancora che Alfonso Signorini potesse annunciarlo in diretta, su Mediaset Infinity è apparso il titolo “Jessica Morlacchi è la preferita del pubblico” .

Il televoto era già chiuso, quindi il risultato non è stato influenzato, ma l’errore ha rovinato la suspense per gli spettatori e per la stessa concorrente.

Errore tecnico o distrazione?

La gaffe ha scatenato l’ironia sui social, con molti utenti che hanno scherzato sull’accaduto:

“Chi ha sbagliato era palesemente distratto dal Festival di Sanremo”, ha scritto qualcuno.

Si tratta del secondo errore simile in pochi giorni. Solo una settimana fa, un altro pasticcio grafico aveva annunciato Javier Martinez come primo finalista , quando in realtà il pubblico aveva scelto Lorenzo Spolverato .

La reazione di Alfonso Signorini

Se in questa occasione l’errore è passato senza particolari polemiche, nel caso di Javier Martinez il conduttore Alfonso Signorini non aveva nascosto il suo disappunto , manifestando irritazione per la gaffe in diretta.