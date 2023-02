Uomini e Donne non va in onda venerdì 24 febbraio, possibile stop anche per C’è posta per te

Palinsesto Mediaset rivoluzionato in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo all’età di 84 anni. La puntata di Uomini e Donne del 24 febbraio non andrà in onda in segno di lutto. A questo punto è a rischio anche la messa in onda di C’è posta per te, in programma il 25 febbraio, e la puntata di domenica di Amici, già registrato con gli spoiler diffusi in rete.

Morte Maurizio Costanzo, Uomini e Donne del 24 febbraio non va in onda

Una decisione presa in segno di rispetto di Maria De Filippi, moglie di Costanzo, gigante della televisione italiana. Nelle prossime ore Mediaset valuterà come riprogrammare il palinsesto. Probabilmente slitterà anche la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne che prevedeva, tra l’altro, la scelta del tronista Federico Nicotera.