Uomini e Donne anticipazioni 12 settembre: tronista potrebbe già lasciare, torna Mario

Una tronista già in crisi e un ritorno fulmineo dopo il mancato confronto con Ida Platano. Dalle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni è emerso che Francesca Sorrentino ha avuto un momento di crisi nel corso della registrazione del 12 settembre di Uomini e Donne.

Registrazione Uomini e Donne 12 settembre: Francesca Sorrentino scoppia a piangere: i rumors sul rapporto con l’ex

La 24enne è andata in panico al punto che non sono state mandate in onda le clip delle esterne. Pare durante un’uscita con un corteggiatore abbia accusato anche un malore. Per il forte stato di agitazione la tronista è scoppiata a piangere. Non sono chiari i motivi della situazione di forte disagio avvertita da Francesca Sorrentino. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica sarebbe rimasta in contatto con l’ex fidanzato Manuel Maura per il quale proverebbe ancora dei sentimenti. Non è da escludere che la 24enne decida di lasciare il trono.

Per il trono over si è rivisto in studio Mario Cusitore che aveva abbandonato Uomini e Donne dopo il mancato confronto con Ida Platano. Il cavaliere aveva riferito di aver cercato la siciliana anche in estate ed aveva fatto capire che era interessato soltanto a lei.

Francesca Sorrentino, tronista di Uomini e Donne

Mario Cusitore torna nel parterre nonostante l’assenza di Ida e balla con una dama

Quest’ultima ha deciso di non restare nel parterre over. Nonostante ciò Mario è rientrato ed ha ballato con Cristina. Una decisione che sta facendo rumore tra i fan del programma. Assente Armando Incarnato. Durante la puntata c’è stato un lungo siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che sta proseguendo la conoscenza con Raffaele. La dama torinese ha riferito di averlo rivalutato molto rispetto all’esperienza del 2017.