Uomini e Donne anticipazioni 15 novembre, Ilaria torna e querela una dama: scoppia il putiferio

Tensione alle stelle nel corso della registrazione del 15 novembre di Uomini e Donne. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni sono tornati in studio Vincenzo La Scala e Ilaria Volta che dopo tante polemiche hanno deciso di uscire dal dating show di Canale 5.

Vincenzo La Scala e Ilaria Volta sono tornati a Uomini e Donne, la relazione procede a gonfie vele

La relazione prosegue a gonfie vele e nel fine settimana l’ex cavaliere andrà a trovarla a Civitanova Marche dove vive e che da quando sono usciti dalla trasmissione non si sono mai staccati l’uno dall’altra. La discussione si è infuocata quando Ilaria ha riferito di aver querelato Barbara De Santi per la frase “da un letto ad un altro”. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati contro la coppia con la bolognese che ha accusato l’opinionista di non averla difesa quando è stata fatta un’affermazione che non sarebbe giusta nei confronti di nessuna donna.

Ilaria Volta

L’ex dama ha querelato Barbara De Santi, tensione alle stelle con Tina Cipollari

Alla fine Vincenzo e Gianni si sono chiariti e si sono stretti la mano mentre la viterbese ha continuato a puntare l’indice contro l’ex dama. Ad un certo punto Barbara De Santi ha deciso di prendere il telefono per far vedere a Sperti il messaggio che La Scala le aveva inviato e che è stato letto pubblicamente nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 15 novembre. É emerso che l’ex corteggiatore non le aveva detto nulla di eclatante e che è stata lei ad ingigantire tutto.