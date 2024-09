Uomini e Donne anticipazioni 19 settembre, Mario litiga con Maura per le dichiarazioni dell’ex

Il tempo di una cena insieme e sono scattate le prime incomprensioni. Mario Cusitore e Maura Vitali hanno discusso nel corso della registrazione del 19 settembre di Uomini e Donne e non solo per quanto accaduto durante l’esterna.

Gianluca Rocchetti: ‘Maura parlava male di Mario’, i dubbi del napoletano sull’interessamento della dama

Il cavaliere non ha nascosto di essere contrariato per quanto affermato dall’ex di Maura, Gianluca Rocchetti, nell’intervista concessa a Casa Lollo (format condotto da Lorenzo Pugnaloni). Quest’ultimo ha spiegato che la dama fino a pochi giorni prima di tornare nel people show di Canale 5 parlava sempre male di Cusitore. Parole che hanno fatto sorgere dubbi a Mario sul reale interessamento di Maura. In puntata ha affermato di essere un po’ confuso per tutto quello che ha sentito in queste ore ma anche perché la cena con la brindisina è durata mezz’ora per il mal di testa di lei.

Per il napoletano la dama non è realmente interessata a lui. Sulla questione è intervenuto Gianni Sperti facendo notare che Maura Vitali è scesa per lui e che quello che dice non ha senso. Sulla stessa lunghezza d’onda gli interventi di Tina Cipollari e Maria De Filippi.

Maura Vitali replica all’ex: ‘É un bugiardo’

Maura è intervenuta su quanto riferito da Gianluca Rocchetti affermando di non voler parlare di chi non è presente e che ha lasciato l’ex perché era bugiardo, falso e manipolatore. Inoltre ha precisato che fin dal suo ingresso nel parterre – dicembre 2023 – era interessata a Mario che ha lasciato la porta aperta ad un prosieguo di frequentazione.