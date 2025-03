Gianmarco Steri rinuncia alla scelta? Tensioni e lacrime a Uomini e Donne

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri

Arriva l’ultimatum nel corso della registrazione di domenica 23 marzo 2025 di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni , emergono dettagli sorprendenti sul percorso del tronista Gianmarco Steri, che sembra sempre più vicino a una decisione clamorosa: non scegliere nessuna delle sue corteggiatrici.

L’ultimatum di Gianmarco e il ritorno di Cristina Ferrara

Dopo l’ultima registrazione, durante la quale Cristina Ferrara lo aveva abbandonato aveva abbandonato lo studio, Gianmarco ha tentato un riavvicinamento organizzando un’esterna con lei. Tuttavia, la ragazza ha deciso di non presentarsi. Nella puntata di oggi, però, Cristina è tornata in studio, spiegando che il suo gesto era dettato dalla paura di sentirsi presa in giro o di essere considerata una seconda scelta.

La reazione di Gianmarco è stata piuttosto dura: “Se vuoi, puoi tornare da dove sei venuta” , ha dichiarato il tronista, invitandola a lasciare lo studio. Cristina, visibilmente scossa, è scoppiata in lacrime mentre abbandonava il programma, senza che Gianmarco facesse un passo per fermarla.

Le incertezze di Gianmarco e l’assenza di Nadia Di Diodato

Nel corso della registrazione, Gianmarco ha dichiarato apertamente che potrebbe non fare alcuna scelta se le sue corteggiatrici continueranno a reagire in modo, a suo dire, immotivato ed esagerato. Questo annuncio ha creato tensione tra le ragazze, con Nadia Di Diodato assente dallo studio, lasciando ipotizzare una sua possibile autoeliminazione.

Nonostante non abbia portato in esterna né Francesca Polizzi né Nadia , Gianmarco ha scelto comunque di ballare con Francesca, alimentando ulteriormente le speculazioni sulle sue reali intenzioni.

Trono Over e l’annuncio di Tina Cipollari

Nella stessa registrazione, non si è parlato del trono over, ma Tina Cipollari ha fatto sapere di essere pronta a partire con Cosimo Dadorante per un viaggio a Madrid , previsto nelle prossime settimane. Un momento di leggerezza che ha stemperato la tensione della puntata.

La scelta di Gianmarco sembra essere sempre più lontana e le sue corteggiatrici sempre più confuse. Sarà davvero possibile che il tronista decida di abbandonare il programma senza scegliere nessuno? Continua a seguirci per scoprire tutti gli aggiornamenti!