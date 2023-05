Uomini e Donne, il giallo della chiusura anticipata: lunedì 8 maggio non andrà in onda

Chiusura anticipata per Uomini e Donne? L’indiscrezione è stata rilanciata da Tv Blog ma al momento non ha trovato ancora conferme ufficiali. Di sicuro lunedì 8 maggio il people show condotto da Maria De Filippi non andrà in onda e sarà sostituito da uno speciale di Amici.

Uomini e Donne non va in onda lunedì 8 maggio, sostituito da un speciale di Amici

Il motivo non è soltanto legato al fatto che il talent viaggia verso la finale. Lo slittamento della registrazione della semifinale ha costretto la produzione di Uomini e Donne a rinviare le riprese delle nuove puntate che saranno effettuate tra lunedì 8 e martedì 9 maggio come rivelato da Lorenzo Pugnaloni. Di conseguenza Mediaset avrebbe dovuto optare per una replica o per una variazione di palinsesto ma ci penserà la Fascino a tappare la falla con lo speciale di Amici.

L’indiscrezione sull’ultima puntata anticipata a venerdì 12 maggio, i due tronisti accelerano la scelta?

A differenza del passato Uomini e Donne potrebbe chiudere con due settimane di anticipo con l’ultima puntata che dovrebbe andare in onda venerdì 12 maggio secondo Tv Blog ma l’interrogativo è d’obbligo visto che ben due tronisti, Luca Daffrè e Nicole Santinelli, devono ancora completare il percorso per effettuare la scelta. Per comprendere le evoluzioni della situazione bisognerà probabilmente attendere le nuove registrazioni.