Uomini e Donne: Barbara De Santi scoppia la passione e lascia il dating, due dame fuori controllo

Barbara De Santi ha lasciato il programma con Ruggiero

Le anticipazioni del 24 febbraio di Uomini e Donne, riportate dal blogger Lorenzo Pugnaloni, rivelano una puntata carica di emozioni e colpi di scena. La notizia più rilevante riguarda Barbara De Santi, storica dama del trono over, che ha deciso di lasciare il programma insieme a Ruggiero D’Andrea. L’ex cavaliere, già noto ai telespettatori per una sua partecipazione passata, ha raccontato apertamente di aver avuto rapporti con Barbara. Questo ha inizialmente destabilizzato la dama, non per il fatto in sé, ma per il modo in cui la questione è stata resa pubblica. Dopo un chiarimento con l’aiuto di Gianni Sperti, i due hanno deciso di uscire insieme, regalando ai fan una delle scelte più emozionanti della stagione.

Scontro acceso tra Morena e Margherita: quasi alle mani

Altro momento di tensione in studio ha visto protagoniste Morena Farfante e Margherita Aiello. Il confronto tra le due dame è degenerato rapidamente fino al punto che Morena ha afferrato la mano di Margherita strattonandola. La situazione è diventata così tesa che è stato necessario intervenire per separarle e riportare la calma.

Tina Cipollari tra shopping e battibecchi con Gemma

La puntata si è aperta con un momento più leggero dedicato a Tina Cipollari e al suo viaggio a Parigi con Cosimo. L’opinionista ha mostrato con entusiasmo i suoi acquisti, lamentandosi però di aver speso troppo in mance. Ma il relax parigino è stato presto interrotto dalle consuete tensioni con Gemma Galgani, con cui gli scontri non mancano mai.

La registrazione del 24 febbraio di Uomini e Donne promette di essere una delle più discusse della stagione. Non resta che attendere la messa in onda per scoprire tutti i dettagli!