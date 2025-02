Fedez voleva ritirarsi da Sanremo 2025, un video documenta cosa è successo: ‘Sono a pezzi’

Fedez aveva pensato di ritirarsi da Sanremo 2025

Il video dello youtuber Ale Della Giusta su Fedez a Sanremo

In un video pubblicato poche ore fa, lo youtuber Ale Della Giusta svela i retroscena della partecipazione di Fedez a Sanremo 2025. Il content creator ha trascorso dieci giorni accanto al rapper prima dell’inizio della kermesse, documentandone emozioni, dubbi e difficoltà attraverso audio e filmati esclusivi. Tra ansia, adrenalina e paura del giudizio mediatico, Federico ha vissuto momenti di forte stress, amplificati dai gossip di Fabrizio Corona sulla sua relazione con Angelica Montini e sul matrimonio con Chiara Ferragni.

La crisi di Fedez prima di Sanremo 2025

Voce narrante di quello che appare come un vero e proprio cortometraggio (vedi su YouTube) sull’avventura sanremese del rapper, Della Giusta racconta un Fedez fragile e introspettivo, che in alcuni momenti ha seriamente pensato di ritirarsi dal Festival. “È ovvio che mi devo ritirare, fratello”, confida il cantante in un video girato prima dell’inizio della competizione, mentre i gossip su di lui impazzavano.

Durante il viaggio verso Sanremo, il suo umore era instabile, passando dall’esaltazione a momenti di profonda malinconia. Una volta arrivato, Fedez si è dedicato alle prove generali del duetto con Marco Masini per la serata delle cover. Tuttavia, il peso mediatico e le indiscrezioni su Angelica Montini lo hanno portato a un vero e proprio crollo emotivo.

L’audio shock di Fedez: ‘Forse non andrò a Sanremo‘

Della Giusta mostra alcuni screenshot di chat risalenti al 30 gennaio, pochi giorni dopo la pubblicazione di un episodio di Falsissimo dedicato ad Angelica Montini. Tra questi, un vocale in cui Fedez confida:

“Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo. Non sono nelle condizioni, non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere, sono abbastanza a pezzi”.

Il rapper temeva di diventare un bersaglio per il gossip e che la sua esibizione all’Ariston sarebbe stata oscurata dalle vicende personali.

L’incontro tra Fedez e la cartomante prima di Sanremo

Nel giorno successivo alla pubblicazione del video di Corona su Chiara Ferragni, Della Giusta si è recato a casa di Fedez, trovandolo in attesa di una cartomante. Il cantante era visibilmente provato e confessava di non ricordare quasi nulla della sua esibizione a Sarà Sanremo, durante la quale appariva confuso.

Proprio in quel momento è nato Battito, il brano che gli ha fatto conquistare il quarto posto al Festival. “È una canzone d’amore e di odio, parla della convivenza con noi stessi”, ha dichiarato Fedez.

La chat di Fedez

Lo tsunami mediatico su Fedez e Angelica Montini

L’uscita del video di Falsissimo in cui Fabrizio Corona parlava della relazione segreta tra Fedez e Angelica Montini ha scatenato un terremoto mediatico. Per giorni, social, giornali, programmi TV e radio hanno alimentato il gossip, con inviato a caccia della Montini e persino un Tapiro d’Oro consegnato da Striscia la Notizia .

La situazione ha ulteriormente destabilizzato il rapper, già in crisi e sotto pressione per il Festival. Della Giusta racconta che Fedez, dopo aver saputo della consegna del Tapiro, era confuso e amareggiato: “Ma davvero? Poteva venire da me” , avrebbe detto.

La decisione finale: Fedez resta in gara

A pochi giorni dall’inizio di Sanremo, il pensiero di mollare era sempre più concreto. “Posso assicurarvi che Fede era completamente devastato e pensava di abbandonare”, ha rivelato Della Giusta.

Ma grazie al supporto del suo team, della madre, di una mental coach ea una reazione positiva della stampa alle prove, Fedez ha trovato la forza per non arrendersi. L’applauso della sala stampa gli ha ridato fiducia: “Non mi sarei mai aspettato una reazione così” , ha confessato.