Uomini e Donne anticipazioni, Morena ammicca col Mikado cavaliere di Margherita: scontro rovente

Margherita Aiello e Morena Farfante

Nel trono over di Uomini e Donne, i colpi di scena non mancano mai, e la registrazione del 3 febbraio ha confermato l’eterna rivalità tra Margherita Aiello e Morena Farfante.

Uomini e Donne, registrazione 3 febbraio: tensione alle stelle tra Margherita e Morena

Come riferito da Lorenzo Pugnaloni l’episodio più discusso è stato il presunto ammiccamento di Morena al cavaliere Giovanni, attuale frequentazione di Margherita. La scena, che ha visto Morena flirtare con lui addirittura con un Mikado in bocca, ha acceso gli animi, portando a un acceso litigio. Un déjà-vu per il pubblico, visto che le due dame si erano già scontrate in passato per il discusso Mario Cusitore. Tina Cipollari non ha perso occasione di punzecchiare le protagoniste del litigio. .

Intanto, per Gemma Galgani, è arrivato un nuovo cavaliere di nome Salvo. Nonostante inizialmente non fosse il suo prototipo ideale, la dama ha deciso di approfondire la conoscenza.

Nuovo cavaliere per Gemma, Tina vola a Parigi?

Spazio anche al trono di Tina Cipollari, che continua a regalare momenti di ironia e battute taglienti. La viterbese ha fatto un’esterna aperitivo con Angelo mentre Cosimo ha riferito che sta organizzando un viaggio a Parigi. Basterà per far vacillare la vulcanica opinionista di Uomini e Donne.