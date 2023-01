Uomini e Donne, Biagio: ‘Cercava Clea nell’armadio’, Carla furiosa e schiaffo ‘tagliato’ (VIDEO)

Una puntata di fuoco per Biagio Di Maro che è finito nel mirino di Carla, la dama bergamasca che sta frequentando e che non ha gradito la decisione del napoletano di dormire in un albergo diverso.

Uomini e Donne, Carla scopre che Biagio ha contattato Clea e perde le staffe: le telefonate notturne alla rivale

Come riferito da Maria De Filippi, nel corso della puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne, la donna ha perso le staffe perché è venuta a sapere che il corteggiatore ha accettato il numero di Clea. Carla, che ha appena chiuso una relazione e che sta risolvendo alcuni problemi con l’ex, ha fatto irruzione nella camera d’albergo di Biagio con la convinzione che avrebbe trovato la ‘rivale’ ma in realtà l’uomo era solo. La coppia ha vissuto una notte rovente con la dama che ha contattato Clea che ha confermato che tra i due non c’è stato nulla.

In puntata gli animi sono surriscaldati con Biagio che ha riferito che Carla ha provato a chiamare fino alle 7 di mattina Clea fin quando la donna non ha risposto. “Lei era convinta che fosse nascosta in stanza e l’ha cercata dappertutto, anche nell’armadio”. Clea ha raggiunto il centro dello studio ed ha precisato di aver ricevuto 12 telefonate della donna ed un messaggio “di una persona che non stava bene” ribadendo di non aver incontrato il napoletano quella sera.

La dama si scaglia contro Di Maro: ‘Ti stai inventando questa storia per scaricarmi’

Quando Carla ha raggiunto il cavaliere ha precisato che non ha più legami sentimentali con l’ex. “Non è più il mio fidanzato. Ti stai inventando questa storia per scaricarmi… Che valore hai dato al nostro rapporto? Hai russato tutta la notte poi la mattina ha chiamato Clea”. Dall’altra parte Biagio Di Maro ha riferito di avere dubbi sul rapporto che la bergamasca ha con l’ex ma la dama ha ribattuto che lui ha fatto “il piacione” prima di uscire con lei. Durante la puntata, come riferito dalle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, la donna ha anche schiaffeggiato l’uomo ma il gesto non è stato mandato in onda.

Il cavaliere avrebbe voluto ballare con Clea ma la dama ha ribattuto affermando che non era il caso. “Tanto ci vai a ballare stasera” – ha affermato Carla che poi si è scagliata contro la rivale. “Non dovevi metterti in mezzo visto che la nostra frequentazione era più avanti, ma non sei una donna corretta come tante… Poi fate tutte le santarelline”.

Maria De Filippi: ‘Dopo questa scenata dovresti raggiungerla per risolverla civilmente’

Carla si è poi allontanata mentre Maria De Filippi li ha invitati ad abbassare i toni ed a chiarirsi civilmente lontano dalle telecamere. “Dopo la scenata che c’è stata e siccome stiamo andando oltre per me dovresti raggiungerla e risolvere civilmente trovando un equilibrio. Non più in trasmissione perché mi sembra che abbiate già dato abbastanza”.