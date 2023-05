Uomini e Donne, Armando Incarnato e il mistero sul lavoro: ‘Disoccupato ma non mi manca nulla’

Durante la puntata del 5 maggio di Uomini e Donne Armando Incarnato è tornato al centro dello studio per parlare della sua conoscenza con Brunella ma soprattutto per il suo lavoro.

Armando Incarnato e la frequentazione con Brunella: ‘Mi ha chiesto se lavorassi per il programma’

“Mi ha messo molto a suo agio, mi ha parlato della sua vita e io della mia. É andata molto bene” – ha spiegato la dama con il napoletano che ha aggiunto di essersi trovato bene con lei e di aver avuto un momento di imbarazzo quando gli ha chiesto se lavorasse in televisione e se prendessi soldi dal programma. “Le ho chiesto se tu pensi che io faccio l’opinionista della trasmissione e vengo pagato perché scegli me“.

Brunella ha spiegato che vedendo la trasmissione dall’esterno e leggendo alcune cose ha frainteso. “L’ho scelto perché ha le caratteristiche fisiche che mi piacciono. Il fatto della televisione non l’ho detto con malizia”. A questo punto Gianni Sperti ha chiesto ad Armando Incarnato che lavoro facesse. “Vivi di rendita”. Il cavaliere ha spiegato di essersi laureato in architettura e di aver fatto delle esperienze lavorative. “Ho lavorato in fabbrica e poi ho deciso di non lavorare più. Sono disoccupato”.

Il cavaliere: ‘Dopo essere stato in fabbrica ho deciso di non lavorare più, come vivo? Non posso dirlo’

L’opinionista gli ha chiesto se parlarne e gli creasse problemi in famiglia. “Non vorrei che le persone si relazionassero a me in base a quello che faccio. Le persone vanno conosciute a prescindere da quello che hanno”. Gianni Sperti ha provato ad approfondire la questione facendo riferimento al suo alto tenore di vita. “Sei un benestante?” – ha aggiunto l’ex ballerino.

Armando Incarnato ha spiegato che non può rispondere perché ci sono delle situazioni un po’ delicate. “Non mi manca nulla e non faccio mancare nulla alla persona che è stata al mio fianco ed alla donna che starà con me. Brunella è una donna che mi piace, ci vuole soltanto un po’ di pazienza con me in questo periodo”.