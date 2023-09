Uomini e Donne, lutto nel trono over per la scomparsa del cavaliere Donato Barbuzzi

Per alcuni anni ha fatto parte del parterre di Uomini e Donne. Il trono over piange uno dei protagonisti delle prime edizioni (fu introdotto nel 2010). É deceduto Donato Barbuzzi che ha partecipato al people show condotto da Maria De Filippi fino al 2014. Al suo fianco nel parterre volti popolari e discussi come Antonio Di Jorio e Giuliano Giuliani.

Uomini e Donne, Donato Barbuzzi fece parte del parterre del trono over fino al 2014

Ad annunciare la ferale notizia la famiglia con un post condiviso sui social. “Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo. Per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook”. Viveva a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, in Basilicata.

In tanti hanno manifestato il proprio cordoglio anche ricordando alcuni momenti dell’esperienza di Barbuzzi a Uomini e Donne. Aveva lasciato il people show perché aveva conosciuto lontano dalle telecamere una donna di cui si era innamorato.