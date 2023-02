Uomini e Donne e Amici, quando torneranno in onda

Quando torneranno in onda Uomini e Donne e il day time di Amici dopo lo stop per il grave lutto che ha colpito Maria De Filippi con la scomparsa di Maurizio Costanzo? Dal palinsesto aggiornato emerge che i due seguitissimi appuntamenti del pomeriggio di Canale 5 non andranno in onda neanche nel pomeriggio di martedì 28 febbraio.

Uomini e Donne e Amici non andranno in onda martedì 28 febbraio, prevista la replica di Buongiorno, mamma

La programmazione sarà ancora una volta rivoluzionata con le scelte Mediaset che coinvolgono anche la serie tv turca Terra Amara che non andrà in onda. Al termine della puntata di Beautiful, in onda alle 13:45, andrà in onda la replica della seconda puntata di Buongiorno, mamma con Raul Bova e Maria Chiara Giannetta che prevede anche un appuntamento nella prima serata di martedì 28 febbraio con la terza puntata rinviata lo scorso venerdì per dare spazio allo speciale Matrix per la morte di Maurizio Costanzo.

Le due trasmissione di Maria De Filippi potrebbero tornare in onda mercoledì 1° marzo

Per quanto riguarda Uomini e Donne e il daytime di Amici non ci sono ancora comunicazioni ufficiali come del resto anche per C’è posta per te. Tra l’altro domenica 26 febbraio non è stato trasmesso il pomeridiano di Amici registrato la scorsa settimana. In merito non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della Fascino pgt, società fondata da Maurizio Costanzo, anche se la programmazione prevede Uomini e Donne e Amici in palinsesto per la giornata di mercoledì 1° marzo.