Uomini e Donne, Francesca Sorrentino verso l’addio senza scelta: cosa è successo

Dopo l’addio di Alessio Pecorelli per una segnalazione un altro trono vacilla e rischia di chiudersi in anticipo senza una scelta. Come riferito da Lorenzo Pugnaloni nel corso della registrazione del dating show del 9 dicembre Francesca Sorrentino si è ritrovata in studio praticamente senza corteggiatori.

Paolo Stile

Uomini e Donne, registrazione 9 dicembre: Francesca Sorrentino resta con un solo corteggiatore

Il napoletano Paolo Stile ha avvertito la produzione ed ha deciso di non presentarsi in puntata così come il 23enne romano Gianmarco Meo. In puntata si è presentato soltanto Francesco De Martino nonostante non abbia risposto alle chiamate della produzione ed a quelle di Francesca Sorrentino. Sollecitato sulla questione ha spiegato che per problemi di salute ogni tanto deve stare da solo.

Subito dopo hanno ballato insieme con lui che ha cercato di chiarirsi con la tronista che in ogni caso è ad un bivio. Se non tornano o scendono altri corteggiatori la 25enne dovrà decidere se lasciare Uomini e Donne con Francesco De Martino e se chiudere l’esperienza senza scegliere nessuno. Nei mesi scorsi si era vociferato anche di un possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, Manuel Maura.