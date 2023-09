Uomini e Donne, giallo Tinì Cansino: il ruolo di opinionista sarebbe a rischio

Le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono state caratterizzate da alcune assenze che hanno fatto rumore e non solo tra cavalieri e dame del people show di Canale 5.

Tinì Cansino non sarebbe stata in studio nelle prime registrazioni di Uomini e Donne

Secondo la blogger Gemma Palagi la show girl Tinì Cansino non avrebbe preso parte alle prime riprese del programma condotto da Maria De Filippi. Non solo via Instagram ha spiegato che non sarebbe più opinionista al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Una notizia che non è stata né confermata né smentita dalla diretta interessata o dalla redazione del people show.

Trash Stellare ha riferito che Tinì Cansino era presente ad una delle registrazioni. Di conseguenza potrebbe trattarsi di un’assenza temporanea. Un giallo che probabilmente troverà soluzione nella prossima registrazione di Uomini e Donne. Star di Drive In negli anni 80, Photina Lappa, nome all’anagrafe di Tinì Cansino, ha trovato una nuova ribalta nel people show di Canale 5.

Il silenzio dell’opinionista dopo le indiscrezioni su un possibile addio al dating show

Meno vulcanica di Tina Cipollari, i suoi interventi sono centellinati fino al punto che ci sono intere puntate in cui resta in silenzio. Una presenza che spesso ha fatto discutere ma che è diventata ‘familiare’ per i fan di Uomini e Donne che confidano di rivederla al suo posto anche nella nuova stagione.