Uomini e Donne, Giorgio Manetti sorprende su Tina Cipollari: ‘Bulla, sono dalla parte di Piersilvio’

Un tempo aveva solo parole al miele per il ‘passerotto’. Così Giorgio Manetti chiamava Tina Cipollari quando era tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Complicità e battutine in siparietti esilaranti con l’opinionista sostenitrice del ‘gabbiano’ nella telenovela con Gemma Galgani.

Giorgio Manetti sulla possibile esclusione di Tina Cipollari da Uomini e Donne: ‘Ne abbiamo abbastanza di certe scene’

In un’intervista rilasciata Tag 24 il fiorentino ha sorpreso con esternazioni che di sicuro non faranno piacere alle viterbese quando gli è stato chiesto della svolta anti trash di Piersilvio Berlusconi. Una rivoluzione che in ogni caso non coinvolgerà Tina Cipollari anche se per l’ex cavaliere una sua esclusione segnerebbe una svolta in positivo per il dating di Canale 5. “Sono dalla parte di Piersilvio. Non tanto perché vuole mandare via Tina. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv”.

Poi il riferimento allo scontro tra l’opinionista e Elio Servo. “Nella scorsa edizione Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

‘Con Elio comportamento maleducato ma anche da bulla, non sono interessato a tornare’

Giorgio Manetti ha chiarito di non aver ricevuto nessuna chiamata per tornare a Uomini e Donne. “Nemmeno desidero sentirli. Non sono interessato a tornare, poi per carità tutto può succedere”. In riferimento al suo rapporto con Anna Tedesco ha ribadito che tra di loro c’è soltanto amicizia e che si sono rivisti a Sanremo in occasione di un evento. “Ogni tanto ci sentiamo per prenderci un drink ma le occasioni sono poche”.