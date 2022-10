Uomini e Donne, Roberta esce con Riccardo: scatta il bacio e in studio è faccia a faccia con Ida

Nuovamente faccia a faccia nel corso della registrazione di Uomini e Donne dell’8 ottobre. Dopo quello già visto nelle puntate dei giorni scorsi, Roberta Di Padua e Ida Platano sono tornate a scontrarsi con il triangolo di fuoco con Alessandro Vicinanza che si è allargato ad un ex partner delle due dame, Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne registrazione 8 ottobre: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a cena insieme

Nelle scorse ore aveva fatto il giro del web una foto che ritraeva a cena Roberta con il tarantino. Come riferito da Lorenzo Pugnaloni della pagina Uominiedonneclassicoeover la coppia ha confermato di aver trascorso la serata insieme e che tra di loro è scattato un bacio precisando che non ci sarà un seguito. In buona sostanza la coppia non ha intenzione di tornare a frequentarsi come era accaduto un anno e mezzo prima di brusca rottura.

Dall’altra parte Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno continuando a frequentarsi e durante il racconto si è intromessa Roberta ed è scattata una lite accesa che ha portato le due dame a trovarsi faccia a faccia dopo l’abbraccio riappacificatore delle precedenti puntate.

Roberta Di Padua a cena con Riccardo

La frequentazione non avrà un seguito, Ida esce con Alessandro e la dama di Cassino si scaglia contro di lei

A sostegno di Ida si sono schierati Gianni Sperti e Tina Cipollari che si è scagliata pesantemente con la corteggiatrice di Cassino. La parrucchiera di origini siciliane ha incassato anche l’abbraccio di Federica.

Riccardo Guarnieri ha pianto più volte durante la registrazione dell’8 ottobre di Uomini e Donne ed ha risposto di non essere ancora innamorato di Ida quando gli è stato chiesto dai freschi sposi Biagio e Caterina.