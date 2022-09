Uomini e Donne, la fidanzata incinta ha un malore: Luigi Mastroianni annulla evento

Ha chiesto scusa ai fan per non aver partecipato ad una serata in Piazza della Concordia a Mazzarone, in provincia di Catania. L’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni ha vissuto momenti di apprensione a causa di un malessere della fidanzata incinta, Anna Scuderi, che è stata ricoverata d’urgenza in pronto soccorso.

L’ex tronista di Uomini e Donne doveva esibirsi a Mazzarone: il post su Stories

“Dovevamo festeggiare e divertirci insieme ma mi trovo ancora al pronto soccorso di un ospedale per motivi legati alla salute della mia compagna. Per tale ragione e a grande malincuore ho preso la decisione di stare accanto a lei in questo momento delicato e quindi non potrò essere presente all’evento” – ha precisato via Instagram su Stories scusandosi con i cittadini del comune siciliano e sottolineando che l’amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità su quanto accaduto. “Colgo l’occasione per ringraziare il mio amico Biagio Zago e il sindaco Spata per avermi fortemente voluto. Ci rifaremo presto”.

Luigi Mastroianni rassicura i fan sulle condizioni di Anna Scuderi: ‘Sta bene, dovrà restare sott’osservazione’

Successivamente Luigi Mastroianni ha tranquillizzato i numerosi follower sulle condizioni di salute della fidanzata. “Moltissimi di voi vi siete preoccupati dopo l’annullamento dell’evento e vi ringrazio tantissimo per l’interesse. Voglio tranquillizzarvi. “Anna è stata male e siamo corsi in ospedale. Dopo vari controlli e accertamenti è stato riscontrato un piccolo problemino. Però sia lei sia il bambino stanno bene” – ha aggiunto l’ex tronista aggiungendo che non ha dormito per tutta la notte. Anna Scuderi dovrà rimanere sotto osservazione per circa una settimana. “Ma niente di eccessivamente grave” – ha chiosato.