Uomini e Donne, ‘Datti una calmata’: Maria De Filippi riprende Giovanni per le insinuazioni su Agnese

Maria De Filippi rimprovera Giovanni per le parole rivolte ad Agnese

La puntata di Uomini e Donne del 27 marzo 2025 è stata segnata da un acceso confronto tra il cavaliere Giovanni Siciliano e la dama Agnese De Pasquale, culminato in un severo richiamo da parte della conduttrice Maria De Filippi. Il comportamento del cavaliere ha suscitato polemiche in studio, specialmente per le parole rivolte ad Agnese e Francesca, che ha preso le difese della donna.

Il litigio con Francesca e l’intervento della conduttrice

Tutto ha avuto inizio quando Francesca ha espresso il proprio disappunto riguardo all’atteggiamento di Giovanni. “È stato vergognoso come si è comportato con me e poi con lei. Ci sono modi e modi per dire le cose” – ha dichiarato la corteggiatrice, aggiungendo: “Devi solo essere contento se tua figlia non incontrerà mai un uomo come suo padre”.

A queste parole, Giovanni ha reagito con stizza, rispondendo in dialetto napoletano: “Mia figlia non la devi nominare proprio, stai zitta. Pensa a fare…”. L’intervento ha portato Maria De Filippi a prendere immediatamente posizione, invitando il Cavaliere a moderare i toni: “Guarda Giovanni che anche loro hanno dei figli. Quindi datti una calmata”. Giovanni ha cercato di giustificarsi, ma la conduttrice ha ribattuto con fermezza: “Anche Agnese ha dei figli. Ti comporti così con una madre? Nei confronti di una madre fai questo? Quindi evita”.

Lo scontro con Agnese e il malessere della Dama

Il momento più teso si è verificato quando Agnese De Pasquale ha preso la parola per rispondere a Giovanni, che aveva rivelato dettagli privati sul loro appuntamento. “Mi è saltata addosso”, aveva detto il Cavaliere, suscitando la reazione indignata della Dama. “Sono stata molto male, ho pianto sia in trasmissione che dopo. Mi sono profondamente vergognata e mi sono sentita superficiale”, ha spiegato Agnese, visibilmente turbata. Ha poi accusato Giovanni di essere stato “volgare e villano” e di averla messa in una posizione difficile.

Nonostante le parole di Agnese, Giovanni ha insistito sulla sua versione dei fatti, senza mostrare segni di pentimento. Questo ha spinto Maria De Filippi a riprenderlo nuovamente: “Non mi interessa nel momento stesso in cui tu ti comporti in questo modo con Agnese, che è madre… Non tirare in ballo tua figlia quando nei confronti di una madre fai questo… Evita…”.

Un episodio che ha fatto discutere

L’episodio ha suscitato grande dibattito tra il pubblico e i presenti in studio. L’atteggiamento di Giovanni è stato criticato per i toni aggressivi e per la mancanza di rispetto mostrata nei confronti di Agnese e Francesca. Ancora una volta, Maria De Filippi ha dimostrato la sua attenzione nel mantenere il rispetto all’interno del programma, intervenendo prontamente per ristabilire un clima di dialogo corretto.

Il confronto tra Giovanni e Agnese sembra aver segnato un punto di rottura definitivo nella loro conoscenza, mentre il Cavaliere dovrà probabilmente rivedere il suo approccio alle relazioni se vorrà continuare il suo percorso all’interno di Uomini e Donne.