Uomini e Donne, Mediaset accorcia la durata? Il giallo degli orari

Cambio di durata per Uomini e Donne nella stagione delle grandi rivoluzioni? Nelle scorse ore i fan del dating show hanno acceso il dibattito dopo aver notato sulla guida tv Mediaset un orario diverso rispetto a quello canonico.

Uomini e Donne, Mediaset pubblica un guida tv con un taglio di 15 minuti poi rettifica

Con l’inizio confermato alle 14:45, dopo la serie tv Terra Amara, è balzato all’occhio degli affezionati telespettatori l’orario di chiusura che secondo quanto riportato dal sito ufficiale era fissato per le 15:53 invece che le 16:10 con un taglio di 15 minuti per dare spazio alla soap La Promessa ed a Pomeriggio 5 che rispetto alle ultime edizioni prende il via alle 16:55. Tutto ciò ancor prima dell’inizio dei day time del Grande Fratello e di Amici.

Secondo Fanpage, che ha contattato una fonte vicina a Uomini e Donne, si tratterebbe di un errore in guida tv rispetto ai programma di Canale 5 con la conclusione fissata alle 16:10 come nelle precedenti edizioni.

Dalla redazione del dating confermano la chiusura alle 16:10 ma dal 12 settembre è prevista alle 15:57 per il via del Grande Fratello

A distanza di poche ore è arrivato l’aggiornamento che in ogni caso prevede per lunedì 11 settembre la chiusura alle 16:01 mentre da martedì 12 dovrebbe terminare alle 15:57 per dare spazio al primo day time del Grande Fratello. A questo punto non resta che attende pochi giorni per comprendere se Maria De Filippi dovrà cedere qualche minuto del people show per far quadrare i conti.