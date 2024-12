Uomini e Donne, Michele sceglie Amal ma interviene Maria De Filippi e salta tutto

Dopo essere stato smascherato dalla segnalazione da Mary Chiaro, Michele Longobardi aveva deciso di scegliere nel corso della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 18 dicembre ma la sua avventura nel dating show si è chiusa nel peggiore dei modi.

Uomini e Donne registrazione 18 dicembre, Longobardi sceglie Amal ma la redazione scopre che si sentiva con un’altra ragazza

Durante le riprese del giorno prima era emerso che il tronista aveva attivato un profilo fake per contattare le corteggiatrici. A scoprirlo Mary, una delle pretendenti che il napoletano aveva contattato via social. Dopo essere stata eliminata da Michele ha riferito alla redazione di aver capito che dietro a quel profilo c’era lui. Un modus operandi che Longobardi avrebbe praticato anche durante l’esperienza come corteggiatore di Manuela Carriero come confermato da quest’ultima in un’intervista su Lollo magazine.

Nonostante il tronista ha cercato di chiudere la sua avventura a Uomini e Donne con una scelta. Come riferito di Lorenzo Pugnaloni Michele Longobardi ha deciso di lasciare il programma con Amal Kamal prima della risposta della 21enne Maria De Filippi ha fatto ascoltare una telefonata con una ragazza con la quale si sentiva contestualmente alla sua esperienza sul trono del people show.

La dura replica della corteggiatrice chiude il trono di Michele

Ad inchiodarlo anche video e messaggi con lei. Amal e Veronica lo hanno attaccato duramente così come Gianni Sperti. “Scegliermi? Con una persona del genere non voglio avere nulla a che fare” – ha detto Amal Kamal prima di salutare conduttrice e opinionisti e andare via.