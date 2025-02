Uomini e Donne, registrazione del 12 febbraio, Mario Cusitore va via: il bacio con l’ex tronista

Mario Cusitore

Nicole Santinelli conferma il bacio al telefono

La registrazione di mercoledì 12 febbraio di Uomini e Donne ha riservato colpi di scena che hanno scosso il dating show di Maria De Filippi. Nell’occhio del ciclone è finito Mario Cusitore, costretto ad abbandonare lo studio dopo una segnalazione compromettente.

Secondo le anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Mario sarebbe stato visto in discoteca mentre baciava una ex tronista della scorsa edizione, Nicole Santinelli, spesso in contrasto con Roberta Di Padua durante la sua esperienza. La conferma è arrivata proprio da Nicole, che ha ammesso il fatto nel corso di una telefonata trasmessa durante la puntata.

Nicole Santinelli

Lo scontro in studio tra Mario Cusitore e Gianni Sperti

Dopo la segnalazione, Mario è stato messo sotto accusa in studio, in particolare dall’opinionista Gianni Sperti, che ha attaccato duramente il corteggiatore. La situazione è diventata insostenibile per Mario, che alla fine ha deciso di lasciare lo studio, sancendo così la sua uscita dal programma.

Gianmarco e il mancato interesse di Cristina

Un altro momento significativo della registrazione ha visto protagonista il tronista Gianmarco Steri, che ha portato in esterna Cristina. Tuttavia, il tronista si è lamentato in studio, dichiarando che la corteggiatrice non sembra realmente interessata a lui. Secondo la sua percezione, Cristina ha mostrato poco coinvolgimento durante l’esterna.

Giuseppe chiude con Sabrina: “Mi arriva solo al 70%”

Nel trono over, Giuseppe ha deciso di interrompere la conoscenza con Sabrina. Secondo lui, il rapporto tra i due aveva raggiunto un 70% di affinità, ma non abbastanza per continuare. La decisione ha generato una lunga discussione in studio tra i due, con un confronto acceso sulle motivazioni della rottura.