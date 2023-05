Uomini e Donne, due ex cavalieri organizzano reunion in provincia di Reggio Emilia

È un incontro molto particolare quello che si terrà sabato 27 maggio a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, che ospiterà la reunion di alcuni ex cavalieri ed ex dame della versione over dello show televisivo Uomini e Donne.

Gianluca Pannullo, nella foto di Alessandro Negrini.

Gianluca Pannullo e Giuseppe Soave hanno organizzato sabato 27 maggio una reunion a Poviglio

La serata, organizzata dagli ex partecipanti al programma Gianluca Pannullo, oggi imprenditore, musicista ed ex Babbo più bello d’Italia, e Giuseppe Soave, comprende una cena a base di pesce al conosciuto e rinomato ristorante La Sonrisa e un fine serata a base di musica e divertimento al vicino Cuore Matto di Luigi Colombi, storica discoteca frequentata, nei dorati anni ‘80 e ’90, da numerosi vip: Mara Venier, Jerry Calà, Gigi e Andrea, Valerio Merola e Fabio Testi.

“Scopo dell’evento è semplicemente quello di ritrovare le persone che hanno partecipato al programma di Mediaset per trascorrere insieme qualche ora. In tutto ci saranno circa 30, 40 ex dame e cavalieri” – ha spiegato Gianluca Pannullo.

Giuseppe Soave

‘Ci saranno 40 ex dame e cavalieri, sarà bello rivedersi’

“Saremo molto contenti di rivedere soprattutto i più anziani, perché non è facile, a 70 o 80 anni, mettersi in gioco in televisione, dove la visibilità non sempre è per forza positiva”. Uomini e Donne è uno dei più famosi e longevi programmi televisivi del Biscione, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel primo pomeriggio. Ideato e condotto da Maria De Filippi, da gennaio 2010 al trono classico è stato affiancato il trono over, dedicato a partecipanti, cavalieri e dame, over 35.