Uomini e Donne story riparte da Gemma e Ida, ma i fan sperano di rivedere il meglio delle scelte

Venerdì 12 maggio si è chiusa in anticipo rispetto al passato la stagione di Uomini e Donne con la scelta di Nicole Santinelli. Maria De Filippi ha comunque deciso di fare un regalo agli aficionados del programma con delle puntate speciali che terranno compagnia i fedelissimi del people show di Canale 5 fino ad inizio giugno.

Uomini e Donne story del 15 maggio: da Gemma e Didier al matrimonio di Isabella Ricci

Lunedì 15 maggio è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne Story. In molti si aspettavano la messa in onda delle scelte più iconiche ma si è partiti con la fugace conoscenza tra Gemma Galgani e Didier per poi passare ad uno dei numerosi scontri che Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno avuto durante il percorso nel dating.

I fan del people show sperano di vedere le scelte più belle

In onda anche il ritorno in studio di Isabella Ricci con le immagini del matrimonio e il confronto che ha portato Sara e David ad uscire dal programma per viversi lontano dalle telecamere. Poi è tornata Ida al centro dello studio per la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Non è da escludere che nei prossimi giorni Uomini e Donne story possa trasmettere alcune delle scelte.