Uomini e Donne, Riccardo cita Shakira e provoca Alessandro su Ida, lui risponde alla Piqué

Dissing in stile Shakira e Piquet tra tra due protagonisti di Uomini e Donne. Tutto è partito da una Stories pubblicata da Riccardo Guarnieri per pubblicizzare l’intervista rilasciata sul magazine del people show condotto da Maria De Filippi. “Ida cercava un guerriero ma credo l’abbia trovato”.

Riccardo Guarnieri, il brano di Shakira per pubblicizzare l’intervista al magazine di U&D con stoccata a Vicinanza

Il cavaliere non si è limitato alla stoccata polemica nei confronti di Alessandro Vicinanza ma ha anche accompagnato il contenuto social con il discusso brano BZRP di Shakira. Un evidente riferimento al salernitano che ha lasciato il programma con l’ex Ida Platano.

Non è tardata ad arrivare la risposta del ‘rivale’ sempre via Stories. “Meglio un Casio originale che un finto Rolex” – ha scritto Vicinanza mostrando l’orologio sul polso. Non solo il partner della parrucchiera siciliana ha anche pubblicato il logo della Renault sulla city car Twingo… Altro passaggio chiave dell’ormai brano tormentone della cantante colombiana.

Alessandro replica su Stories: ‘Meglio un Casio originale che un finto Rolex’

Nessuna replica, invece, da Ida Platano che è stata in vacanza con il partner a Miami. Sul viaggio in Florida della parrucchiere Riccardo è stato stuzzicato in puntata da Maria De Filippi in riferimento ad un suo possibile viaggio con Gloria Nicoletti, la dama che sta frequentando a Uomini e Donne (le anticipazioni del 20 gennaio del trono over riferiscono di una rottura definitiva). Nell’intervista rilasciata al magazine Guarnieri ha ribadito di non credere molto alla relazione tra l’ex e Alessandro Vicinanza.

“Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse, inoltre Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo “guerriero”, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio... Non lo conosco ma per gli atteggiamenti visti in studio lo reputo un po’ immaturo“.