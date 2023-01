Verissimo, Federico Fashion Style fa coming out: ‘Non l’ho detto prima per mia figlia’, stoccata all’ex

“Per 17 anni la storia tra me e Letizia è stata una storia vera”. Così Federico Lauri, l’hair stylist come Federico Fashion Style, nel corso della puntata di Verissimo del 21 gennaio nel parlare della fine della sua love story con Letizia Porcu e sugli strascichi che ha lasciato. “Tre anni fa gli ho detto che non potevo dargli quello che voleva e che non poteva più andare ed anche per questo tardavo a fare il passo del matrimonio”.

Poi la confessione a Silvia Toffanin. “Ho capito, anzi credo di esserci nato… Amo le persone del mio stesso sesso. Sono omosessuale e mi fa bene stare con persone del mio stesso sesso. Lei sapeva tutto ma per tre anni è rimasta ancora con me. Lei secondo me lo sapeva anche prima che glielo dicessi”.

La confessione è arrivata dopo un flirt. “Non volevo fargli del male e per questo motivo ho deciso di parlare con lei. Voglio precisare che non ho mai mentito sulla mia sessualità ma ho sempre preferito preservare mia figlia anche perché volevo dirglielo io e non che lo venisse a sapere da altre persone”.

Non sono mancate le frecciate a Letizia Porcu: “Gli scheletri nell’armadio ce l’hanno tutti ed anche lei in questi tre anni ha avuto delle storie. Ripeto, lei è voluta restare con me ancora tre anni”. Federico Fashion Style ha aggiunto che alla figlia consiglierebbe di non ripetere il suo errore e di vivere liberamente la sua vita in ogni forma. Il parrucchiere ha ammesso che temeva la reazione dei genitori.

“Papà è un uomo all’antica ma alla fine sia lui che mamma mi hanno detto: ‘se sei felice così va bene per noi’. Ho tenuto tutto ciò molto riservato solo per mia figlia. Ora mi sento molto adolescente e voglio fare tutto quello che non ho fatto nella mia vita… Con Letizia sono stati tanti anni. Non sono casto ma in questo momento sono single. Sono felice che Letizia abbia un nuovo partner”.

Federico Lauri non ha nascosto il fastidio per come la figlia ha appreso del nuovo compagno della madre. “Viviamo in un paese piccolo e qualcuno le ha detto che aveva un nuovo papà. Dopo un mese e mezzo che ci eravamo lasciati poteva pensare prima a nostra figlia… Ha 5 anni e si poteva evitare di destabilizzarla così“.